Auteur d’une saison rookie historique, Victor Wembanyama a marqué les esprits de tout le monde. Dirigeants, analystes, coachs et surtout joueurs. Wemby a en effet été plébiscité par ses pairs lors d’un sondage réalisé par The Athletic.

Rares sont les rookies qui ont pu laisser une telle impression de domination en à peine une saison.

Si l’on en croit un sondage réalisé par The Athletic auprès de 132 joueurs, Victor Wembanyama est déjà considéré comme le meilleur défenseur de toute la NBA. Il a récolté 15,2% des voix, et devance Jrue Holiday et Lu Dort. Rudy Gobert, pourtant favori pour remporter un quatrième titre de DPOY, n’est que sixième du classement.

Je sais pas si on se rend compte.

En un an.

Une saison. https://t.co/cVayMuASZM

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 22, 2024

Avec 3,6 contres et 1,2 interception de moyenne en moins de 30 minutes par soir, Victor Wembanyama a les chiffres qui parlent pour lui. Mais c’est surtout ce qui dépasse les chiffres qui impressionne ses adversaires.

“Il change le jeu. En tant que joueur, vous ne pouvez pas dire que vous êtes effrayé, mais il change les tirs des joueurs. Il mérite ce titre.” – Un joueur NBA resté anonyme

Effrayé par Wemby, certains le sont pourtant. Demandez donc aux Grizzlies qui ont refusé un tir au cercle à 3-contre-1 parce qu’il y avait Victor en face. Avec ses 2m24 et ses bras interminables, Wembanyama est la plus grosse force de dissuasion en NBA aujourd’hui, lui qui pousse ses adversaires à réfléchir même quand ils donnent l’impression d’être dans un fauteuil pour shooter. Cela vaut pour les tentatives au cercle, mais aussi pour les tirs à 3-points (coucou Klay Thompson).

Finaliste pour le titre de Défenseur de l’Année avec Rudy Gobert et Bam Adebayo, Victor Wembanyama ne gagnera sans doute pas ce titre cette année, la faute à un bilan collectif éclatée avec les Spurs. Gobert est le grand favori, lui qui est la pièce centrale de la meilleure défense NBA et l’une des trois meilleures équipes de l’Ouest.

Mais intrinsèquement, difficile en effet de répondre autre chose que Wemby à la question “Qui est le meilleur défenseur NBA ?”.

Quel joueur vous choisissez en 1er pour construire votre franchise aujourd’hui ?

Réponse des joueurs NBA interrogés par @TheAthleticNBA : pic.twitter.com/hy5TvQgNDa

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 22, 2024

Victor Wembanyama étant bien plus qu’une muraille défensive, il est aussi le franchise player que les joueurs NBA choisiraient pour construire leur équipe aujourd’hui. Il n’a donc fallu qu’une saison à Wemby pour être considéré comme LA pièce maîtresse à avoir. Il devance Nikola Jokic, Anthony Edwards, Luka Doncic ou encore Shai Gilgeous-Alexander, bref des gars plutôt sérieux. Les performances impressionnantes de Victor, associées à son potentiel illimité et son jeune âge (20 ans) font de lui le présent et le futur de la Ligue, et les joueurs NBA en ont bien conscience.

En quelques mois seulement, Victor Wembanyama a répondu aux énormes attentes placées en lui. Mieux, il a gagné le respect de ses pairs en leur montrant qu’il est bien le phénomène annoncé.

