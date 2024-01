Alors que le NBA All-Star Weekend approche lentement mais sûrement, on connaît de plus en plus de participants aux différents concours. Concernant celui des tirs à 3-points, on sait que Damian Lillard sera de la partie.

En plus d’être titulaire pour le match des étoiles, on apprend aujourd’hui que le dernier vainqueur du concours à 3-points va revenir pour défendre son titre. Comme l’indique l’insider Chris Haynes, Damian Lillard sera donc présent le samedi 17 février prochain pour envoyer des banderilles du parking.

Milwaukee Bucks star Damian Lillard will defend his title and participate in the 2024 3-Point Contest during All-Star Weekend in Indianapolis, league sources tell @NBAonTNT, @BleacherReport. pic.twitter.com/IMZs9rHbAE

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) January 26, 2024

Pour rappel, Dame Time avait parfaitement réglé son horloge il y a un an, remportant le concours à Salt Lake City face à Buddy Hield et Tyrese Haliburton en finale. Il avait ensuite annoncé qu’il ne se représenterait plus à l’avenir, mais l’envie de défendre sa couronne était visiblement trop forte. Ce sera ainsi sa quatrième participation au concours.

Reste à voir si Lillard aura à nouveau la main chaude à Indianapolis, lui qui ne tourne qu’à 34,7% à 3-points cette saison…

__________

Source texte : Chris Haynes

Dame ended his final round on FIRE 🔥#Starry3PT x #StateFarmSaturday

📺: Live on TNT pic.twitter.com/rvnSJsvIaK

— NBA (@NBA) February 19, 2023