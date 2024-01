Trade deadline 2024 : les dernières rumeurs en NBA ! // Allez, café

Il y a deux grosses actus NBA en ce moment : les sélections au All-Star Game et les rumeurs de transfert à l’approche de la NBA Trade Deadline. On a déjà abordé le premier sujet juste ici, place désormais au second. Allez, Café !

Ce jeudi soir, on a pris le temps de revenir sur les dernières rumeurs autour de la Trade deadline en NBA ! De Dejounte Murray à Evan Fournier en passant par les Spurs, le Heat, les Hornets, Kyle Kuzma et les Kings ou encore Detroit et Houston, c’est la tournée des infos ! Par ici le replay.