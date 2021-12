Allez, café : trade deadline, les dernières rumeurs de transferts NBA !

A quelques heures de la fin de cette année 2021 et après une nuit aussi courte qu’intense, that what she said, on vous propose ce matin un magnifique condensé d’une grosse heure sur toutes les dernières rumeurs ayant trait à… la NBA trade deadline du 10 février prochain. Allez, café !

Mais si, la trade deadline, vous savez, ce moment particulier de la saison lors duquel les franchises désireuses de frapper un grand coup tentent le tout pour le tout en échangeant leurs poids morts contre de la viande plus fraîche. En moins abstrait ? Les 30 franchises NBA ont donc jusqu’au 10 février prochain pour s’échanger des joueurs, troc style. Dans cette optique chaque GM regarde évidemment déjà ce qu’il se passe à droite et à gauche, qui est disponible et qui ne l’est pas. Forcément cette période un peu spéciale qui arrive offre son lot de rumeurs plus ou moins sérieuses, et on vous fait donc un gros point sur ce qui se trame ou non actuellement dans la Ligue. Le cas Ben Simmons évidemment, la pagaille attendue du côté des Pacers, le dossier Bradley Beal, celui moins shiny mais pas moins intéressant de Dario Saric, et bien d’autres choses encore que l’on vous propose de suivre avec le petit déjeuner qui va bien en ce 31 décembre.

Vous connaissez la chanson, on s’installe sous le plaid avec un fruit et une petite boisson énergisante du matin, on clique sur play et on se régale doublement. Nous ? On vous laisse, on a des cotillons à aller acheter… parce qu’il y a quand même dix matchs la nuit prochaine. Allez, café !