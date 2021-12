Résumé NBA (scores, stats, highlights) : Bradley Beal a bien terminé 2021, et c’est plutôt bon signe pour les Wizards

Trois petits matchs étaient au menu de cette avant-dernière nuit de l’année, trois car le Nuggets – Warriors s’était pris les pieds dans le tapis du COVID. On a tout de même passé trois très bonnes heures de basket avec notamment un énorme Nets – Sixers et de belles promesses pour 2022 signées Bradley Beal. Allez zou, on vous résume tout ça et on file faire mijoter la viande pour ce soir.

# Les résultats de la nuit

Nets – Sixers : 102-110

Magic – Bucks : 118-136

Wizards – Cavs : 110-93

Nuggets – Warriors : reporté

# Ce qu’il faut retenir

# Quelques souvenirs de la nuit

Mais nan !!! Mario Chalmers is back !! https://t.co/y7fDnwGBqL — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 30, 2021

22 points pour Joel Embiid à la mi-temps, 3 rebonds et 2 interceptions, 8/16 au tir, 3/5 du parking et 3/3 aux lancers. Monster. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 31, 2021

Je répète pour les gens du fond : C’EST FRANZ WAGNER, DÉFENDU PAR KHRIS MIDDLETONpic.twitter.com/UaCsfGfUPy — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 31, 2021

Je pourrais le regarder shooter toute la journée.pic.twitter.com/o3MXUHRHlb — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 31, 2021

EMBIID À KD : « GO HOME » !!! 🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/N81eYK7TdL — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 31, 2021

Le and one de MAMMOUTH de Joel Embiid qui termine les Nets 😤pic.twitter.com/jDnwphdqDO — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 31, 2021

Il aime trooooooooooop ça pic.twitter.com/el7VcPHdQg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 31, 2021

Voici la séquence complète. Embiid sécurise la win et dit à KD et aux Nets de « GO HOME ». Il faut savoir qu’au dernier match entre Philly et Brooklyn, c’est Durant qui avait dit aux Sixers de rentrer chez eux.pic.twitter.com/uYV0AT8kqm — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 31, 2021

Kyle Kuzma qui le check ça me fume https://t.co/oK67yBKXIx — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 31, 2021

