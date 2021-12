NBA Top 5 du jour : Wes Matthews dans le dos pour DeMarcus Cousins, on vous souhaite à tous un bon réveillon 2017

Le comeback de Kevin Durant, un MVP postérisé et un retour en 2017, voilà ce que nous propose le NBA Top 5 du jour, le… dernier de l’année. Envoyez les highlights, et on passe déjà à la décoration de la salle à manger pour ce soir parce qu’on vous le dit tout de suite, on va s’en mettre plein la panse.

Kevin Durant a notamment signé son retour avec ce gros contre sur George Niang. En même temps, quelle idée de jouer en NBA avec le blase d’un libéro du FC Sochaux-Montbéliard.

Evan Mobley est resté tellement en l’air que même Kyle Kuzma l’a checké dans la foulée. Eh on aime trop Mobley ici, et on aime trop Kuzma aussi.

Wes Matthews dans le dos pour DeMarcus Cousins, on vous souhaite à tous un bon réveillon 2014.

Le contre de Daniel Gafford sur Dean Wade est énorme, mais la célébration est encore plus folle. En même temps, quelle idée de jouer en NBA en s’appelant presque Dwyane Wade.

Wendell Carter Jr. pourra ajouter sur son CV qu’il a postérisé un double-MVP tout en portant des lunettes de soudeur.