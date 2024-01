Stephen Curry ne sera pas titulaire au All-Star Game… pour la première fois de sa carrière

Avec Luka Doncic et Shai Gilgeous-Alexander annoncés titulaires sur la ligne arrière de la Team Ouest, Stephen Curry est laissé de côté. Pour la star des Warriors, c’est une première : il risque bien d’être sélectionné au All-Star Game… mais en tant que remplaçant.

Une place chaude sur le banc de l’Ouest pour sa dixième participation au All-Star Game. Stephen Curry aurait très certainement voulu commencer le match sur le parquet, mais les joueurs et les journalistes en ont décidé autrement. 3e du classement de ses pairs, 4e chez les médias. Le vote des fans (2e) n’a pas suffi. C’est Shai Gilgeous-Alexander qui prend la place, et cela ne souffre d’aucune contestation.

Ultra mérité pour Shai titulaire.

Ça aurait été un scandale de voir Steph, non pas contre Curry mais pour souligner la saison exceptionnelle de SGA et ce spot très mérité.

Point d’exclamation sur sa montée stratosphérique dans le rang des superstars mondiales.

Immense joueur, habitué des cinq majeurs pour le Match des Étoiles. Cette fois, c’est raté, la faute à des performances individuelles en dessous comparé aux deux élus, et à des résultats collectifs carrément moins reluisants. L’impact sur son équipe est un critère important de vote, notamment chez les médias. Problème ? Aujourd’hui, les Warriors sont 12e de l’Ouest et traversent une passe difficile qu’il s’agisse du terrain et d’en dehors. Un contexte trop peu favorable pour Steph. Rendez-vous est pris jeudi prochain, pour connaître la liste des remplaçants, dont il devrait très vraisemblablement faire partie.