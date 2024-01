Les maillots pour le NBA All-Star Game 2024 ont été dévoilés !

La tenue des joueurs pour le NBA All-Star Game est toujours très attendue. Parfois belle, parfois pas terrible, parfois iconique, on ne sait jamais trop ce que nous réserve la Grande Ligue. Mais cette année, c’est un excellent cru.

Annonce des titulaires oblige, on a aussi eu droit à l’annonce des maillots qui seront portés le 18 février prochain à Indianapolis. Celui de l’année dernière n’a pas fait l’unanimité, la NBA a donc voulu se rattraper avec un excellent tricot pour l’occasion. L’inspiration vient des Pacers des années 90 et 2000 avec les bandes. Le retour de la confrontation Est – Ouest se fera avec style.

🚨 Le maillot officiel du All Star Game 2024 pic.twitter.com/z7T9tndu1c

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 25, 2024

C’est quoi ce poulet !

Les meilleurs joueurs du monde vont pouvoir briller avec une tenue à la hauteur de leurs talents. Chacun son avis mais ici on valide fort ce qui a été proposé par Jordan. Les bandes verticales sur le maillot, les étoiles sur le coté, la grande étoile au milieu (avec une petite dédicace aux Pacers), le rouge et le bleu, et puis les coutures… C’est clairement validé. Magnifaïk !

Vous pouvez désormais vous faire une idée du flow qu’aura Tyrese Haliburton au moment de soulever le trophée de MVP du All-Star Game à la maison avec 23 passes décisives. Vous l’aurez vu ici en premier…

Tyrese Haliburton seeing his 2024 #NBAAllStar jersey for the first time 🔥 pic.twitter.com/NKCvIaKQpq

— Indiana Pacers (@Pacers) January 26, 2024