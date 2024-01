Et si Stephen Curry et Sabrina Ionescu s’affrontaient dans un concours à 3-points durant le All-Star Weekend ? Les deux snipers sont chauds, reste à connaître le détail de la compétition.

Voilà une histoire qu’on n’attendait pas trop mais qui donne le smile. Tout commence par un Stephen Curry à l’échauffement, qui explique à son coéquipier Brandin Podziemski qu’il aimerait challenger Sabrina Ionescu à 3-points. La joueuse de WNBA a vite réagi sur les réseaux sociaux en donnant rendez-vous au Chef sur la ligne à 3-points.

Let’s getttttt it!! See ya at the 3 pt line👀 @StephenCurry30 https://t.co/ES0JlEDJW3

— Sabrina Ionescu (@sabrina_i20) January 26, 2024

Si rien ne semble officiel encore, l’idée d’un duel entre les deux est bien réelle et elle est relayée par Shams Charania. Reste à savoir quelle forme aura cette confrontation. Est-ce qu’il s’agirait d’un un contre un ou alors Sabrina Ionescu serait invitée au traditionnel concours à 3-points du All-Star Game, ce qui serait du coup le premier concours mixte de l’histoire de la Ligue.

Exciting competition planned: A 3-point Shootout between Golden State’s Stephen Curry and WNBA NY Liberty star Sabrina Ionescu at NBA All-Star Weekend in Indianapolis, sources say. Two 3-point contest champions. Curry hinted at the possibility tonight while mic’d up vs. Kings. pic.twitter.com/ccXYRsxj4B

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 26, 2024

Pour rappel, Sabrina Ionescu avait réalisé un record l’été dernier avec 37 points au concours à 3-points de la WNBA. Chez les hommes, personne n’a jamais réalisé une telle performance. Le meilleur total étant de 31 points, codétenu par Tyrese Haliburton et.. Stephen Curry. En bon compétiteur qu’il est, Baby Face va donc ressortir le tablier pour potentiellement remporter un troisième concours en carrière, ce qui lui permettrait d’égaler Larry Bird et Craig Hodges au sommet du palmarès de l’événement.

