En déplacement à Chicago, les Sixers ont gagné cette nuit un deuxième match consécutif, 114-109. Portés par un Joel Embiid retrouvé mais surtout par un collectif qui marche de mieux en mieux, les hommes de Doc Rivers prennent un peu de confiance. Côté Bulls, on a du mal à trouver les solutions offensives face aux défenses bien en place.

Joel Embiid peut laisser exploser sa rage. Il vient de rentrer le shoot à 3-points de la victoire, à 18 secondes de la fin du match. En difficulté en début de saison, le franco-camerouno-américano-onnesaiplutro revient en forme et son équipe en profite. Absent il y a deux jours pour la victoire face aux Raptors, il a cette fois-ci pris les choses en mains à Chicago : 25 points, 7 rebonds et 4 passes, personne ne fait mieux dans le match, ça y est, Joel Embiid domine à nouveau. Les Sixers gagnent donc un deuxième match en deux jours, on aurait jamais cru dire ça il y a encore une semaine, et après trois défaites pour commencer, avec des prestations très molles de Jojo, il avait fallu que James Harden et surtout Tyrese Maxey se réveillent. Mais cette nuit, c’est une équipe plus équilibrée qui a repoussé le comeback des Bulls. En effet, les Sixers ont compté jusqu’à 19 points d’avance dans le deuxième quart, on voyait déjà le choc de la nuit accoucher d’une souris, mais les Taureaux ont sorti la tête de l’eau, c’est mieux pour respirer, et ont même repris l’avantage en cours de quatrième quart. On a alors cru à la victoire côté Chicago, c’était donc sans compter sur Joel Embiid depuis le parking.

Joel Embiid gives the @sixers a 3-point lead with under 20 seconds remaining! Get to NBA TV or the NBA Apphttps://t.co/WjxYAo0Ivs pic.twitter.com/h0rNMKq8vO — NBA (@NBA) October 30, 2022

Une victoire importante qui permet aux hommes de Doc Rivers de remonter un peu à l’Est, et à Doc Rivers lui-même de descendre de son siège éjectable. Le bilan est à 3-4 et on recolle à l’adversaire du soir, les Bulls qui enchaînent de leur côté une deuxième défaite malgré les 25 points et 19 rebonds de Nikola Vucevic. Soirée difficile pour DeMar DeRozan, attrapé par une prise à deux toute la soirée, et le coaching staff n’a jamais trouvé la solution offensivement. DMDR a bien eu un lay-up pour revenir à un point, mais un joli in and out des familles lui a enlevé le droit au bonheur. Sur le rebond, Alex Caruso était ouvert à 3-points mais a manqué la cible. Lorsque DeRozan est complètement mis hors du game Zach LaVine doit prendre le relais, il n’a pas réussi à le faire cette nuit et on se dit finalement qu’un petit Lonzo Ball pourrait faire du bien dans des matchs comme celui-ci, là où on a besoin d’un mec capable d’organiser le jeu et si possible de rentrer quelques shoots de loin.

Les Sixers ont gagné deux matchs consécutifs pour la première fois de la saison, bravo à vous et direction les finales NBA. On se moque un peu parce que c’est (super) drôle mais Philadelphie commence petit à petit à trouver le chemin. Et on l’a dit en début de saison, un roster comme celui-ci qui se met à fonctionner, ça peut vite devenir très dérangeant pour la concurrence.