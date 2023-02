La NBA a été mouvementée hier soir hors des parquets pour le dernier jour des transferts. La balle orange, la vraie, reprend désormais le pas, avec 11 rencontres au programme.

# LE PROGRAMME

1h : Sixers – Knicks

1h : Pistons – Spurs

1h : Pacers – Suns

1h30 : Celtics – Hornets

1h30 : Raptors – Jazz

2h : Heat – Rockets

2h : Grizzlies – Timberwolves

4h : Pelicans – Cavaliers

4h : Blazers – Thunder

4h : Kings – Mavericks

4h30 : Clippers – Bucks

# À NE PAS MANQUER

Alors qu’on avait un moment cru qu’il ferait son retour ce soir, Luka Doncic ne sera toujours pas en tenue avec les Mavs pour défier les Kings. Il laisse donc les pleins pouvoirs à Kyrie Irving pour mener Dallas.

Uncle Drew n’a pas déçu pour sa première face aux Clippers et il aura fort à faire à Sacramento. Les Kings sont toujours troisièmes au classement à l’Ouest et ils peuvent compter sur leurs deux All-Stars : Domantas Sabonis et le récemment convoqué De’Aaron Fox. Cela promet un duel bien sympathique à partir de 4h du matin.

# À SUIVRE ÉGALEMENT