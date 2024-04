Battus par les Pelicans cette nuit, les Kings ont officiellement mis fin à leur saison 2023-24. Un an après leur brillant retour en Playoffs, les rois de Californie vont manquer à nouveau la postseason. Un vrai coup d’arrêt pour Mike Brown et sa troupe.

Domantas Sabonis et De’Aaron Fox auront tout tenté mais Sacramento n’a pas réussi la passe de deux au Play-In Tournament. Après avoir déroulé face aux Warriors, les Kings ont cette fois subi la loi de Pelicans pourtant privés de Zion Williamson.

C’est un échec qui fait mal pour Sacramento. Les joueurs au maillot violet ont longtemps squatté le Top 5 à l’Ouest derrière le duo Fox – Sabonis et un Malik Monk en mode sixième homme de l’année mais le coup de mou en fin de saison lorsque la concurrence remontait fort a été très préjudiciable. Sans oublier quelques défaites qui ont fait tache en cours de saison (Pistons à domicile ou encore à Washington). Conséquence directe : l’obligation de passer par le Play-In Tournament et sans avantage du terrain pour le second match. Un comble pour une équipe qui a tout de même remporté 46 matchs cette saison.

Les blessures de Monk et Huerter sur la fin de saison ont aussi été très problématiques pour aller chercher les quelques matchs qui auraient pu placer Sacramento dans une bien meilleure position (la rencontre face aux Suns notamment).

C’est quoi la suite désormais pour Sactown ? Il y a quelques dossiers à gérer pour la Free Agency, et notamment un nouveau deal pour Malik Monk. De’Aaron Fox est aussi éligible à une grosse prolongation. On sera curieux de voir si les dirigeants maintiennent leur confiance en ce groupe ou si Monte McNair tentera d’aller chercher un joueur majeur en plus pour aider son duo de leaders. Harrison Barnes arrive clairement en bout de course et Kevin Huerter est annoncé partant depuis plusieurs mois déjà. Cette saison, pas mal de rumeurs ont lié les Kings à des All-Stars comme Siakam (depuis parti aux Pacers) ou encore Zach LaVine. On n’est pas à l’abri d’un gros move en Californie pour retrouver les Playoffs l’an prochain.