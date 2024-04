Après les deux derniers matchs du play-in tournament, on connait donc les huit séries du premier tour de Playoffs. La jungle à l’Ouest, un peu moins la jungle à l’Est, mais seize franchises avec un seul et même objectif : la bague en juin. Zoom sur le bracket final, le programme complet du premier tour, et bons Playoffs à tous !

LE BRACKET FINAL

Conférence Est

Boston Celtics (1) – Miami Heat (8)

Game 1 : Celtics – Heat, dimanche 21 avril à 19h

Celtics – Heat, dimanche 21 avril à 19h Game 2 : Celtics – Heat, dans la nuit du mercredi 24 au jeudi 25 avril à 1h

Celtics – Heat, dans la nuit du mercredi 24 au jeudi 25 avril à 1h Game 3 : Heat – Celtics, dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 avril à minuit

Heat – Celtics, dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 avril à minuit Game 4 : Heat – Celtics, dans la nuit du lundi 29 au mardi 30 avril

Heat – Celtics, dans la nuit du lundi 29 au mardi 30 avril Game 5* : Celtics – Heat, dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 mai

Celtics – Heat, dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 mai Game 6* : Heat – Celtics, dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 mai

Heat – Celtics, dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 mai Game 7* : Celtics- Heat, dans la nuit du dimanche 5 au lundi 6 mai

New York Knicks (2) – Philadelphia 76ers (7)

Game 1 : Knicks- Sixers, dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 avril à minuit

Knicks- Sixers, dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 avril à minuit Game 2 : Knicks – Sixers, dans la nuit du lundi 22 au mardi 23 avril à 1h30

Knicks – Sixers, dans la nuit du lundi 22 au mardi 23 avril à 1h30 Game 3 : Sixers – Knicks, dans la nuit du jeudi 25 au vendredi 26 avril à 1h30

Sixers – Knicks, dans la nuit du jeudi 25 au vendredi 26 avril à 1h30 Game 4 : Sixers – Knicks, le dimanche 28 avril à 19h

Sixers – Knicks, le dimanche 28 avril à 19h Game 5* : Knicks – Sixers, dans la nuit du mardi 30 avril au mercredi 1er mai

Knicks – Sixers, dans la nuit du mardi 30 avril au mercredi 1er mai Game 6* : Sixers – Knicks, dans la nuit du jeudi 2 au vendredi 3 mai

Sixers – Knicks, dans la nuit du jeudi 2 au vendredi 3 mai Game 7* : Knicks – Sixers, dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 mai

Milwaukee Bucks (3) – Indiana Pacers (6)

Game 1 : Bucks – Pacers, dans la nuit du dimanche 21 au lundi 22 avril à 1h

Bucks – Pacers, dans la nuit du dimanche 21 au lundi 22 avril à 1h Game 2 : Bucks – Pacers, dans la nuit du mardi 23 au mercredi 24 avril à 2h30

Bucks – Pacers, dans la nuit du mardi 23 au mercredi 24 avril à 2h30 Game 3 : Pacers – Bucks, vendredi 26 avril à 23h30

Pacers – Bucks, vendredi 26 avril à 23h30 Game 4 : Pacers – Bucks, dans la nuit du dimanche 28 au lundi 29 avril à 1h

Pacers – Bucks, dans la nuit du dimanche 28 au lundi 29 avril à 1h Game 5* : Bucks – Pacers, dans la nuit du mardi 30 avril au mercredi 1er mai

Bucks – Pacers, dans la nuit du mardi 30 avril au mercredi 1er mai Game 6* : Pacers – Bucks, dans la nuit du jeudi 2 au vendredi 3 mai

Pacers – Bucks, dans la nuit du jeudi 2 au vendredi 3 mai Game 7* : Bucks – Pacers, dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 mai

Cleveland Cavaliers (4) – Orlando Magic (5)

Game 1 : Cavaliers – Magic, samedi 20 avril à 19h

Cavaliers – Magic, samedi 20 avril à 19h Game 2 : Cavaliers – Magic, dans la nuit du lundi 22 au mardi 23 avril à 1h

Cavaliers – Magic, dans la nuit du lundi 22 au mardi 23 avril à 1h Game 3 : Magic – Cavaliers, dans la nuit du jeudi 25 au vendredi 26 avril à 1h

Magic – Cavaliers, dans la nuit du jeudi 25 au vendredi 26 avril à 1h Game 4 : Magic – Cavaliers, samedi 27 avril à 19h

Magic – Cavaliers, samedi 27 avril à 19h Game 5* : Cavaliers – Magic, dans la nuit du mardi 30 avril au mercredi 1er mai

Cavaliers – Magic, dans la nuit du mardi 30 avril au mercredi 1er mai Game 6* : Magic – Cavaliers, dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 mai

Magic – Cavaliers, dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 mai Game 7* : Cavaliers – Magic, dans la nuit du dimanche 5 au lundi 6 mai

Conférence Ouest

Oklahoma City Thunder (1) – Vainqueur du Play-In 2 :

Game 1 : Thunder – Pelicans, dans la nuit du dimanche 21 au lundi 22 avril à 3h30

Thunder – Pelicans, dans la nuit du dimanche 21 au lundi 22 avril à 3h30 Game 2 : Thunder – Pelicans, dans la nuit du mercredi 24 au jeudi 25 avril à 3h30

Thunder – Pelicans, dans la nuit du mercredi 24 au jeudi 25 avril à 3h30 Game 3 : Pelicans – Thunder, samedi 27 avril à 21h30

Pelicans – Thunder, samedi 27 avril à 21h30 Game 4 : Pelicans – Thunder, dans la nuit du lundi 29 au mardi 30 avril

Pelicans – Thunder, dans la nuit du lundi 29 au mardi 30 avril Game 5* : Thunder – Pelicans, dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 mai

Thunder – Pelicans, dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 mai Game 6* : Pelicans – Thunder, dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 mai

Pelicans – Thunder, dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 mai Game 7* : Thunder – Pelicans, dans la nuit du dimanche 5 au lundi 6 mai

Denver Nuggets (2) – Los Angeles Lakers (7)

Game 1 : Nuggets – Lakers, dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 avril à 2h30

Nuggets – Lakers, dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 avril à 2h30 Game 2 : Nuggets – Lakers, dans la nuit du lundi 22 au mardi 23 avril à 4h

Nuggets – Lakers, dans la nuit du lundi 22 au mardi 23 avril à 4h Game 3 : Lakers – Nuggets, dans la nuit du jeudi 25 au vendredi 26 avril à 4h

Lakers – Nuggets, dans la nuit du jeudi 25 au vendredi 26 avril à 4h Game 4 : Lakers – Nuggets, dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 avril à 2h30

Lakers – Nuggets, dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 avril à 2h30 Game 5* : Nuggets – Lakers, dans la nuit du lundi 29 au mardi 30 avril

Nuggets – Lakers, dans la nuit du lundi 29 au mardi 30 avril Game 6* : Lakers – Nuggets, dans la nuit du jeudi 2 au vendredi 3 mai

Lakers – Nuggets, dans la nuit du jeudi 2 au vendredi 3 mai Game 7* : Nuggets – Lakers, dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 mai

Minnesota Timberwolves (3) – Phoenix Suns (6)

Game 1 : Wolves – Suns, samedi 20 avril à 21h30

Wolves – Suns, samedi 20 avril à 21h30 Game 2 : Wolves – Suns, dans la nuit du mardi 23 au mercredi 24 avril à 1h30

Wolves – Suns, dans la nuit du mardi 23 au mercredi 24 avril à 1h30 Game 3 : Suns – Wolves, dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 avril à 4h30

Suns – Wolves, dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 avril à 4h30 Game 4 : Suns – Wolves, dans la nuit du dimanche 28 au lundi 29 avril à 3h30

Suns – Wolves, dans la nuit du dimanche 28 au lundi 29 avril à 3h30 Game 5* : Wolves – Suns, dans la nuit du mardi 30 avril au mercredi 1er mai

Wolves – Suns, dans la nuit du mardi 30 avril au mercredi 1er mai Game 6* : Suns – Wolves, dans la nuit du jeudi 2 au vendredi 3 mai

Suns – Wolves, dans la nuit du jeudi 2 au vendredi 3 mai Game 7* : Wolves – Suns, dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 mai

Los Angeles Clippers (4) – Dallas Mavericks (5)