Le mois de mars est là, avec sa fête des grands-mères, ses achats de chocolat et d’asperges pour préparer Pâques. Mais pas que. Ici on parle de la course la plus folle qui soit, celle qui mène aux Playoffs NBA, voire au play-in tournament pour les plus ric-rac. Il est donc l’heure de faire le point, chaque matin ou presque, sur l’évolution du classement avant le début des vraies hostilités, le 20 avril prochain !

Les résultats de la nuit

Les classements

JUSTE ICI !

La petite règle concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité.

Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2021

Bonne opération du jour : Mavericks et Kings

On aurait aussi pu parler des Nuggets et des Wolves, qui assurent et assument leur place en haut de l’Ouest, on aurait pu parler des Bulls, qui continuent leur course folle vers l’élimination au play-in, mais on parlera plutôt des Kings et des Mavericks, dont l’avenir est moins safe et qui ont cette nuit obtenu une victoire essentielle à leur fin de saison. Luka Doncic a porté les Mavericks avec un énième gros triple-double, les Kings se sont fait peur mais ont cueilli les Spurs comme des petites pâquerettes, et les deux franchises de l’Ouest continuent de rêver aux Playoffs sans passer par le play-in.

Mauvaise opération du jour : Heat, Warriors et Nets

Le Heat avait l’occasion de consolider sa sixième place voire de lorgner sur le Top 4, mais Miami a manqué de leadership et s’est heurté à un Doncic toujours aussi en forme. On reste sur une équipe qui fait le minimum en régulière, parfois frustrant. Les Warriors ont également gâché une cartouche en s’inclinant de peu face à des Bulls inspirés et restent englués dans les places play-in, avec en bonus track un Stephen Curry qui a vu sa cheville tourner dans le money time… Les Nets pour finir ? Même plus frustrant pour leur part, carrément gênant, et on dirait bien que le play-in tournament n’intéresse même pas les joueurs de Kevin Ollie. La fin de saison va être très longue à Brooklyn.

Les affiches de la nuit prochaine

1h : Sixers – Pelicans

1h : Wizards – Hornets

1h30 : Cavs – Wolves

1h30 : Knicks – Magic

2h : Grizzlies – Hawks

2h : Thunder – Heat

4h : Lakers – Bucks

4h : Blazers – Rockets

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Celtics – Sixers, Pacers, Bulls ou Hawks

Bucks – Sixers ou Pacers

Cavs – Heat

Magic – Knicks

Play-in tournament : Sixers – Pacers et Bulls – Hawks

Wolves – Kings, Mavericks, Warriors ou Lakers

Thunder – Kings ou Mavericks

Nuggets – Suns

Clippers – Pelicans

Play-in tournament : Kings – Mavericks et Warriors – Lakers