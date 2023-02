Ça y est, la NBA Trade Deadline 2023 a rendu son verdict hier soir à 21 heures. Comme d’habitude, on a eu pas mal de bombes à droite et à gauche, et peu nombreux sont ceux qui ont dormi sur leurs deux oreilles ensuite. Les réactions sur Twitter, c’est ici que ça se passe.

NB : il se peut que certaines traductions ne soient pas reprises littéralement en français mot pour mot, mais qu’elles soient adaptées afin d’être plus facilement compréhensibles sans pour autant en modifier le sens.

The Greatest Show on earth! — DWade (@DwyaneWade) February 9, 2023

“Le plus grand divertissement de cette Terre.”

This all because @JaMorant said he was good in the West 😂😂😂 — CJ McCollum (@CJMcCollum) February 9, 2023

“Tout ça parce que Ja Morant a dit qu’ils étaient les meilleurs à l’Ouest.”

Wow🍿 — Bruno Fernando (@BrunoFernandoMV) February 9, 2023

Wow — Bismack Biyombo (@bismackbiyombo) February 9, 2023

I see Woj been in the gym. He giving Shams trouble this year. — Patrick Beverley (@patbev21) February 9, 2023

“Je vois que Woj est allé à la salle. Il donne du fil à retordre à Shams cette année.”

If you start using the suns on 2k now ur the problem — chet holmgren (@ChetHolmgren) February 9, 2023

“Si tu commences à prendre les Suns sur 2K maintenant, c’est problématique.”

Sick world getting traded at 1:30 in the AM lol — kuz (@kylekuzma) February 9, 2023

“Dur d’être transféré à 1 heure du matin.”

Can’t even go to sleep early anymore this time of the year — CJ McCollum (@CJMcCollum) February 9, 2023

“On ne peut même pas aller se coucher tôt tranquillement à ce moment là de l’année.”

The @NBA script is the best drama on tv — Bobby BP Portis (@BPortistime) February 9, 2023

“Le script de la NBA est le plus grand drama télévisé.”

Trades happening in the dark of the night!😅 — Grant Williams (@Grant2Will) February 9, 2023

“Les transferts ont lieu en pleine nuit maintenant.”

The hell is going on man🤯🤯 — Evan Fournier (@EvanFourmizz) February 9, 2023

“Qu’est-ce qui se passe ?”

Omygod lol — Mikal Bridges (@mikal_bridges) February 9, 2023

“Oh mon dieu.”

Oooooooooh 🫣.. — Bones Hyland (@BizzyBones11) February 9, 2023

Beat y’all trade rumors … 😝 — 35 (@Chriswood_5) February 9, 2023

“J’ai vaincu vos rumeurs de transferts.”

En quelques jours, le paysage de la NBA a bien changé, et on devrait bien se marrer d’ici au mois de juin. Vous voulez un récapitulatif de cette deadline de fous-furieux, c’est ici.