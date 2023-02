Place au récap de la journée made in TrashTalk ! Tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

On reste un peu dans le thème de la Trade Deadline avec des infos qui arrivent sur OG Anunoby. Selon Zach Lowe, les Raptors auraient repoussé des offres comprenant trois premiers tours de Draft de la part des Pacers et des Grizzlies. Toronto tient à son rempart.

Sur le même thème, les Wolves ont repoussé toute approche pour Naz Reid et pourtant une douzaine d’équipes se sont renseignées sur la disponibilité du pivot. En voilà un qui va se mettre bien cet été au moment de tester le marché.

Un maillot signé du regretté Kobe Bryant s’est vendu pour 5,8 millions de dollars ! Deuxième plus grosse vente pour un jersey NBA derrière Michael Jordan (10 millions). Le maillot avait été porté durant la saison 2007-2008, celle où le Black Mamba avait été élu MVP.

