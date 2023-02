La scène a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Anthony Davis, assis sur le banc, qui semble faire la gueule, alors que son coéquipier et ami LeBron James venait tout juste de battre le record de scoring. Le Brow s’est expliqué sur sa réaction.

Rien ne va aux Lakers cette saison. Toujours coincés dans les bas-fonds de la Conférence Ouest (13èmes avec un bilan de 25-31), les Angelinos restent sur trois défaites consécutives, dont la dernière cette nuit face aux Bucks. Le management de Los Angeles a donc agi ces derniers jours avant la fermeture du marché des transferts : Malik Beasley, Jarred Vanderbilt ou encore D’Angelo Russell ont fait leur arrivée dans la Cité des Anges. En attendant de voir tout ce beau monde à l’œuvre, les Lakers doivent absolument se remettre dans le bon sens, pour garder espoir de participer aux Playoffs.

Les récents revers ont frustré les cadres, notamment Anthony Davis, qui a montré un certain mécontentement depuis quelques jours. Mercredi 8 février, les Lakers recevaient le Thunder d’Oklahoma City, un match prenable pour L.A. mais surtout un match historique pour LeBron James, qui est devenu à ce moment-là le meilleur marqueur all-time en saison régulière. Un petit moment de bonheur dans une saison galère pour les Purple and Gold, qui ont pu célébrer leur King. Tout le monde sauf… Anthony Davis, une image étonnante qui a beaucoup fait parler. Alors que toute la Crypto.com Arena acclamait LBJ et que ses partenaires avait rejoint le parquet, AD est lui resté assis sur le banc, stoïque, comme s’il paraissait blasé et désintéressé par le moment.

Had this DM’ed to me. Can’t help but wonder what was up with AD tonight. pic.twitter.com/zTruSPcqSk — Anthony F. Irwin (@AnthonyIrwinLA) February 8, 2023

L’homme au mono-sourcil s’est justifié hier soir sur son attitude et évoque surtout une colère à propos de la défaite des siens. Des propos rapportés par Dave MacMenamin d’ESPN.

“C’était par rapport au match. On perdait un match face au Thunder, un match dont nous avions besoin. Et j’étais énervé car nous perdions. C’est aussi simple que ça. Cela n’avait rien à voir avec Bron. Il le sait. Pour les autres à l’extérieurs qui jugent sur des images, ils peuvent avoir des avis. Mais j’étais juste en colère car on perdait ce match.”

Ok, on peut croire AD mais sa déclaration reste quand même culottée, car si les Lakers perdent cette rencontre, c’est en partie à cause de lui. Avec 13 points à 6/9 au tir, un manque d’intensité et d’énergie, une attitude discutable, l’intérieur a déçu, pendant que LeBron a sorti une ligne de stats habituelle (38 points, 7 rebonds), et que Russell Westbrook a été bon pour l’occasion (27 points, 8 passes).

Quoi qu’il en soit, The Brow s’est expliqué sur cette petite polémique et a directement botté en touche. Davis a assuré avoir appelé King James pour s’excuser, et il l’a félicité pour son record. Selon lui, son coéquipier ne lui en voulait pas du tout, comprenant tout à fait son état d’esprit.

Pas de beef donc entre AD et LeBron. Les deux hommes sont conscients de la situation actuelle de leur équipe et ce n’est pas cet incident qui va tout chambouler.