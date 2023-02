Transféré durant la Trade Deadline à Charlotte en échange de Mason Plumlee, Reggie Jackson ne restera pas en Caroline du Nord. Le meneur et la franchise devrait rapidement se mettre d’accord pour un buyout. Suns et Nuggets sont déjà prêts à en profiter.

Eric Gordon, Bones Hyland, Mason Plumlee : les Clippers n’ont pas fait semblant sur cette soirée de Trade Deadline et les voilà bien renforcés pour attaquer la fin de saison. Qui dit arrivées dit aussi départs et il a fallu sacrifier quelques garçons pour valider ces deals. Luke Kennard prend en effet la direction de Memphis alors que Reggie Jackson est envoyé à Charlotte ! Une destination clairement pas attractive pour le meneur aux goggles. Quatorzièmes à l’Est, les Hornets ne joueront rien sur cette fin de saison, si ce n’est la course à Victor Wembanyama.

Aucun intérêt sportif à aller chercher, surtout que la présence de LaMelo Ball et Terry Rozier sur le backcourt fait qu’il est loin d’être indispensable. En fin de contrat cet été, le guard de 32 ans devrait donc se mettre d’accord avec les Hornets pour un buyout, ce qui lui permettra de signer librement dans la franchise de son choix.

The Charlotte Hornets and guard Reggie Jackson are likely to agree to a contract buyout, sources tell @TheAthletic @Stadium. Jackson will be among top point guards on the open market and will prioritize contending. Hornets set to play younger players down stretch. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 9, 2023

Sans surprise, des équipes de Playoffs devraient s’intéresser à son cas et certains noms sortent déjà du chapeau. Chris Haynes de Bleacher Report n’a pas trainé pour annoncer que les Suns et Reggie Jackson pourraient vite entrer en contact. Après avoir renoncé à plusieurs joueurs pour récupérer Kevin Durant, la franchise de l’Arizona cherche des armes supplémentaires pour faire un run en postseason et Reggie Jackson pourrait venir renforcer le banc du finaliste 2021.

Autre piste à garder du coin de l’œil : les Nuggets. Mike Singer du Denver Post a révélé que la franchise des Rocheuses avait érigé Reggie Jackson comme l’une de ses cibles prioritaires sur le marché des buyouts.

#Nuggets buyout candidates: Reggie Jackson is near the top of Denver’s wish list, source tells @denverpost.https://t.co/zt7H11b51H — Mike Singer (@msinger) February 10, 2023

La bande de Nikola Jokic a utilisé Bones Hyland pour récupérer Thomas Bryant, nouveau back-up du Joker dans la peinture. Désormais, il faut combler le vide laissé par le sophomore sur le backcourt. Reggie Jackson pourrait ainsi reprendre ce rôle de dynamiteur en sortie de banc, capable d’apporter du scoring à la seconde unit de Denver. La perspective de jouer chez le leader de la Conférence Ouest, avec Nikola Jokic, dans une région qu’il connaît bien en plus (il a passé une bonne partie de sa jeunesse dans le Colorado) sont des arguments en faveur des chercheurs d’or.

Déjà deux franchises sur les rangs pour Reggie Jackson et deux destinations qui ne manquent pas d’attractivité. Que va décider le meneur aux binocles ?

Source texte : Denver Post / Bleacher Report