L’entraîneur des Los Angeles Lakers Darvin Ham a tenu à en placer une pour son désormais ex-meneur, notamment pour avoir accepté son nouveau statut en sortie de banc.

Depuis 24h, les Lakers sont entrés dans une nouvelle ère. Finito Russell Westbrook, le meneur à fait ses valises pour l’Utah, inclut dans un échange à trois entre les Californiens, le Jazz et les Wolves. Le transfert comprend en retour D’Angelo Russell, qui revient au bercail après 6 saisons. Un ajout que beaucoup estiment comme une upgrade à L.A, tant les performances individuelles de Westbrook sont peu glorieuses cette année. Souvent maladroit au tir, ce dernier n’en rentre pas plus de 41% cette saison, et à peine moins de 30% de loin, mais c’est surtout la forme globale et ses bloopers qui ont tourné le meneur en bourrique. Il n’était pas rare de voir Russ’ complètement louper son tir, au point où le surnom de Westbrick a toppé le Top Tweet à de nombreuses reprises.

Sa baisse de performance globale, tant dans la forme que dans le fond, a donc poussé Darvin Ham à utiliser Westbrook différemment : en tant que 6è homme. Derrière LeBron et AD l’objectif était de galvaniser la second unit en lui offrant un scoreur qui n’a pas peur de prendre ses responsabilités et de croquer la balle. Une stratégie que le multiple All-Star a accepté, un “sacrifice” dont son ex-entraîneur est très reconnaissant. Il a choisi de se confier aux micros de Michael Corvo de Clutch Points pour l’exprimer.

« Russ a fait un énorme sacrifice et s’est rallié à ma stratégie de le faire sortir du banc. Je pensais que ça apporterait plus d’équilibre à l’équipe […] Il est sorti du banc et a très bien joué, comme les autres. En ce qui concerne d’effectuer le travail sur le terrain, il y’a eu des bons moments et des moins bons moments. Mais ne vous y trompez pas, j’ai énormément de respect pour lui en tant que professionnel et pour tout ce qu’il a accompli » – Darvin Ham

Westbrook sur le banc, une stratégie qui n’a pas payé à elle seule : les Lakers sont aujourd’hui 13èm de l’Ouest, bien loin de la 6ème place promise par Anthony Davis il y a quelques jours. Pour les Angelinos et pour leurs fans, qui ont tant fait de Westbrook leur souffre-douleur, il s’agira maintenant de montrer un tout autre visage. Considérés parmi les vainqueurs de cette trade deadline 2023, les Lakers pourront ils aller gratter la post-season ?