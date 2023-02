Annoncé un temps sur le départ de Chicago, Nikola Vucevic pourrait finalement prolonger son contrat dans l’Illinois. Arturas Karnisovas, vice-président des Bulls, a annoncé qu’il comptait sur le pivot pour le futur.

La vie est un long fleuve tranquille disait l’écrivain Denis Langlois, au moins aussi tranquille que la Trade Deadline des Bulls hier soir. Seulement neuvième à l’Est, Chicago était annoncé comme un potentiel animateur des dernières heures du “mercato” mais aucun deal n’est venu réveiller les fans de Windy City. Aucune arrivée importante, aucun départ non plus, malgré les rumeurs sur Zach LaVine et les Knicks. Nikola Vucevic aurait pu lui aussi être un candidat au départ vu sa situation contractuelle. Libre cet été, le pivot monténégrin allait-il être sacrifié pour faire venir du renfort à Chicago ? Et bien non, pour la simple et bonne raison que la direction tient à son joueur. Interrogé par Jamal Collier d’ESPN, Arturas Karnisovas a loué la saison de son joueur et il espère désormais qu’il pourra le convaincre de rester encore quelques temps dans l’Illinois.

“Il fait une année incroyable et nous le voulons ici. Maintenant que la date limite des échanges est passée, c’est le groupe avec lequel nous restons et ils peuvent aller sur le terrain, jouer, mettre le pied sur l’accélérateur et lancer une série.”

Concernant le manque de renforts à la deadline, le boss des Taureaux a expliqué qu’il souhaitait améliorer l’équipe mais pas en faisant n’importe quoi non plus ou en surpayant.

“Nous avons essayé d’améliorer notre équipe, mais à quel prix. Ce prix ne nous convenait pas.”

Le Big 3 DeRozan – LaVine – Vucevic pourrait donc s’offrir un peu de rab si le pivot signait une prolongation cet été, en attendant le retour d’un Lonzo Ball qui tarde à revenir de blessure. La question est désormais de savoir combien la direction mettra sur la table pour retenir Vooch’ à Chicago. Même si ses stats sont logiquement plus basses que lors de ses belles années à Orlando, il tourne encore à presque 18 points, 11 rebonds et 3 passes de moyenne. Un pivot pas ouf en défense mais capable de scorer efficacement, solide au rebond et qui peut aussi s’écarter du cercle pour aller planter au large. Un profil qui devrait lui rapporter quelques thunes durant l’été, surtout si plusieurs équipes se battent pour ses services. Le joueur avait récemment ouvert la porte à un retour au Magic avant de ranger les sneakers. Reste à voir s’il pensait à cet été ou d’ici quelques saisons.

Les Bulls ouvrent grand la porte à une prolongation de Nikola Vucevic cet été. On mise sur la stabilité à Windy City, reste à savoir si c’est la bonne décision ou non.

