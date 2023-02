Cette fois-ci c’est officiel : Russell Westbrook n’est plus un joueur des Lakers. RW a quitté la Cité des Anges dans un trade à 3 et a rejoint le Jazz (mais ne devrait pas y rester). C’est l’heure de faire le bilan objectif sur son passage manqué chez les Purple and Gold.

L’aventure de Russell Westbrook aux Los Angeles est officiellement terminée. Le Brodie est en effet parti chez le Jazz dans un trade à 3 (D’Angelo Russell retourne aux Lakers et Mike Conley file aux Timberwolves), même s’il ne devrait pas rester chez les Mormons et devrait devenir agent libre. Un an et demi après son arrivée à la Crypto.com Arena, le Brodie devait former un énorme big three aux côtés de LeBron James et Anthony Davis… mais rien ne s’est passé comme prévu.

Replaçons le contexte. Le 6 août 2021, Russ West est transféré des Wizards aux Lakers, en échange de Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope et Montrezl Harrell. Lors de la saison 2020-21, Brodie formait un duo de choc avec Bradley Beal dans la capitale et tournait encore en triple-double de moyenne (22,2 points, 11,5 rebonds et 11,7 passes, meilleures moyennes en carrière au rebond et à la passe). Les Lakers, qui ont perdu leur titre aux dépend des Bucks sautent alors sur l’occasion pour récupérer le MVP 2017.

Mais la sauce avec LeBron James et Anthony Davis ne prendra jamais.

Frank Vogel, l’ancien coach de L.A. ne trouve pas la solution, les Lakers foncent dans le mur et ne feront pas les Playoffs, un bilan indigne de cette franchise, indigne de cette équipe. Westbrook, lui, voit ses stats régresser : avec 18 points, 7 rebonds et 7 passes de moyenne, Brodie est sous la barre des 20 points pour la première fois depuis… 2009. Sur le terrain c’est pas mieux, Russ ne trouvera jamais ses marques. Il joue complètement à l’envers, il n’est pas clutch, moins impactant quand il drive et aussi (très) mauvais shooteur, à tel point qu’il est mis sur le banc dans les fins de matchs serrées. Et forcément… les premières rumeurs de trade arrivent, car tout va trop vite.

Cette saison ? C’est encore pire. Si le nouveau coach Darvin Ham souhaitait conserver et remettre en confiance son meneur, ça ne fonctionnera finalement pas. Un début de saison très mauvais : trois matchs à 19, 10 et 2 points en 30 minutes, et Russell Westbrook… sort du cinq majeur. Mais en sortie de banc, Beastbrook sort quelques bonnes perfs : 29, 27, 26 ou 24 points, et RW entre dans la discussion du Meilleur 6ème homme. Dans ce nouveau rôle, Russell Westbrook semble être plus à l’aise et tout le monde salue même son professionnalisme pour d’avoir accepté de changer de statut.

Cependant avec les mauvais résultats des Lakers, le management se devait de réagir. Et qui pour porter les responsabilités d’un bilan une nouvelle fois indigeste ? Russell Westbrook bien sûr. Même s’il n’est pas la seule raison de l’échec de La La Land, son profil ne correspond définitivement pas à la franchise et les deux parties devaient trouver une solution. Cerise sur le gâteau, le numéro 0 s’embrouille avec son coach lors de la défaite face à OKC, alors que ce dernier semblait pourtant le soutenir. Point de non-retour atteint, Russ West devait partir, ce qui sera chose faite le lendemain.

Difficile donc de retenir quelque chose de positif de l’expérience Russell Westbrook à Los Angeles, tant… rien n’a fonctionné. Big up quand même à l’ancien All-Star qui a accepté son rôle de leader du banc, mais il n’était définitivement pas possible pour lui de briller dans sa ville natale, pas comme ça.

