Le All-Star Game, c’est dans moins de dix jours… et pourtant, beaucoup de questions restent en suspens concernant les joueurs qui y participeront. Comment qu’on fait avec Kevin Durant et Kyrie Irving, qui ont changé de conférence ? Et pour Stephen Curry et Zion Williamson, qui sont blessés ? Allez, c’est l’heure de récapituler tout ce qui doit être éclairci dans les heures et jours à venir.

# Kyrie Irving et Kevin Durant, dans quelle conférence ?

Se faire transférer à l’Ouest c’est bien beau, mais ça fout le bordel dans les sélections du All-Star Game. Les deux zozos sont titulaires, alors la question est la suivante : est-ce qu’on les garde à l’Est le temps d’un match ? Ce serait bien plus pratique, et sans doute ce qui sera effectivement choisi par la NBA. Les transférer directement à l’Ouest créerait un déséquilibre dans les sélectionnés et donc un gros bazar. Pour Kevin Durant, il faudra déjà que le monsieur puisse participer, ce qui n’est pas gagné avec sa blessure.

# Qui pour remplacer Stephen Curry ?

Officiellement absent pour le match des étoiles à la suite d’une blessure à la jambe gauche, Stephen Curry devra laisser sa place. Logiquement, c’est le troisième aux votes de l’Ouest qui devrait prendre sa place, mais suite au transfert d’Irving à Dallas, rien d’inscrit dans le marbre à ce sujet. Néanmoins, c’est plutôt Ja Morant qui devrait récupérer le spot, avec donc un nouvel entrant sur le banc. De’Aaron Fox semble d’ailleurs très largement en tête dans c’te course.

# Qui pour remplacer Zion Williamson ?

Bis repetita, on prend un intérieur déjà à l’Ouest avant la clôture des votes ? Est-ce qu’Anthony Davis sera sur le parquet à Salt Lake City ? Rien n’est moins sûr, mais une place sera libérée du côté des remplaçants. Pour qui ? C’est toute l’interrogation aussi. Aaron Gordon ? Tiens, ça nous offrirait un semblant de piquant au Dunk Contest, car le joueur des Nuggets a indiqué qu’il y participerait en cas de sélection pour le match des étoiles.

# Une surprise parmi les remplaçants ?

Imaginez, la NBA se plante de blaz’ et envoie John Wall au All-Star Game, alors qu’il aura été coupé par les Rockets entre temps. On fait comment du coup ? Il a pas de maillot et joue en marcel blanc ? Est-ce que Carmelo Anthony arrivera à hacker la liste des sélectionnés pour s’y introduire ? Ouais on délire, mais avouez que ce serait quand même bien, bien golri.

