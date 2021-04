ESPN va intégrer du Marvel au prochain Pelicans – Warriors : en somme, une soirée comme les autres pour les Avengers Zion Williamson et Stephen Curry

ESPN a annoncé que le Pelicans – Warriors du 3 mai prochain sera diffusé dans le cadre d’une émission spéciale sur le thème de Marvel. Sur le parquet, un match NBA classique mais à l’écran : six joueurs qui s’affrontent pour obtenir le titre de champion Marvel.

Quand l’hologramme de Jean-Luc Mélenchon devient déjà has-been. La chaîne ESPN a annoncé que la rencontre entre les Pelicans et les Warriors, diffusée lundi prochain à 1h30, serait au cœur de l’émission spéciale « Arena of Heroes« . Vous êtes déjà perdus à la lecture de ces premières lignes ? C’est normal. Déjà, lier la partie de panier-ballon à l’univers des super-héros se fait dans l’optique de relancer les audiences des matchs NBA de la chaîne appartenant à Disney, qui souffrent un peu cette année. Mais que va-t-il se passer concrètement ? Le match aura pour scénario les Avengers devant recruter des joueurs de Golden State et de New Orleans pour faire face à une invasion d’aliens. Black Panther, Captain Marvel, Captain America, Iron Man et Doctor Strange vont donc intervenir durant le game sous la forme d’animations, notamment 3D.

« Reconnaissant les capacités physiques supérieures, l’agilité et la ténacité des plus grands athlètes de la Terre, les Avengers organiseront une série de concours où les gagnants auront le droit de s’entraîner et de se battre à leurs côtés en tant que champions Marvel. Les Avengers commenceront leur recrutement avec l’élite de la NBA et observeront la bataille entre les Warriors et les Pelicans, en se concentrant sur trois joueurs star de chaque équipe. » — Le scénario, via CNBC

Stephen Curry, Draymond Green et Andrew Wiggins d’un côté. Zion Williamson, Brandon Ingram et Lonzo Ball de l’autre. Tous ces gars-là vont être scrutés pour obtenir une évaluation Marvel. Chaque point, rebond, passe, interception et contre rapporteront des points, chaque tir manqué et perte de balle en feront perdre. TTFL style, tu connais. Le joueur qui aura le plus de points au buzzer final deviendra le « Marvel Hero ». La bataille se fera clairement entre deux monstres qui n’ont pas attendu Marvel pour être des super-héros : Zion Hulk Williamson vs Stephen Sniperman Curry. Avec respectivement 27 points, 7,3 rebonds, 3,6 assists et 31,3 points, 5,6 rebonds, 5,8 assists de moyenne cette saison, le tableau d’affichage Marvel Hero risque de ne pas supporter leur score, tel celui d’un punching-ball lors d’une fête foraine. À noter que pour son nouveau programme, ESPN s’est inspiré de ce qui s’était fait sur Nickelodeon le 10 janvier dernier. La chaîne destinée aux enfants et aux adolescents avait en effet diffusé un match NFL tout en y incorporant des commentaires et des animations d’acteurs de l’émission comique All That. La rencontre New Orleans Saints – Chicago Bears avait alors rassemblé deux millions de téléspectateurs, soit la retransmission la plus regardée du réseau ViacomCBS depuis quatre ans.

Tout un programme pour les Pels et les Warriors lors de leur prochaine confrontation, mais ce ne sont pas des interventions de Black Panther ou d’Iron Man qui devraient les perturber. Car la bataille des Avengers importera certes au jeune public mais sur le parquet, les super-héros du basket seront plus sensibles à l’enjeu lié à une qualification pour le play-in tournament.

Source texte : ESPN / CNBC