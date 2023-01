On est repartis pour une nouvelle soirée de NBA. Neuf rencontres au programme en cette fin de semaine, et un beau Spurs – Warriors devant plus de 63 000 spectateurs. On s’installe et on regarde tout ça ensemble.

# LE PROGRAMME

1h : Pistons – Pelicans

Pistons – Pelicans 1h : Pacers – Hawks

Pacers – Hawks 1h : Wizards – Knicks

Wizards – Knicks 1h30 : Spurs – Warriors

Spurs – Warriors 2h : Bulls – Thunder

Bulls – Thunder 2h : Timberwolves – Suns

Timberwolves – Suns 3h : Jazz – Magic

Jazz – Magic 4h : Clippers – Nuggets

Clippers – Nuggets 4h : Kings – Rockets

# À NE PAS MANQUER

La rencontre à suivre est certainement le Spurs – Warriors de 1h30, dans lequel on vivra un moment d’histoire (si si, on vous assure). En effet, la franchise texane va officiellement battre le record d’affluence pour un match NBA. Les Spurs devraient en effet jouer devant 63 592 spectateurs, et retrouveront l’Alamodome 21 ans plus tard. Certes ce n’est pas la joie à San Antonio cette saison (13 victoires, 29 défaites et une 14e place à l’Ouest), mais la bande de Gregg Popovich a au moins le mérite de célébrer son histoire pour ses 50 ans, et nul doute que l’ambiance s’annonce incroyable.

Les Spurs s’offrent donc un match de gala, qui plus est face aux Warriors. Les champions en titre doivent rebondir après leur déconvenue face aux Suns, mais aussi aux Pistons et au Magic. Avec Stephen Curry de retour, Golden State débute un road-trip de cinq matchs et compte bien gâcher la fête. Huitième de la Conférence, GSW n’est qu’à deux victoires du Top 6. C’est pas grand-chose, et un succès ce soir arriverait à point.

Toujours trois absents majeurs chez les Dubs : JaMychal Green, James Wiseman et Jonathan Kuminga sont tous listés “out“, seul Devin Vassell manque à l’appel côté Spurs.

Steph Curry qui joue au basket devant presque 64 000 personnes, c’est kiffant quand même, non ?

# À SUIVRE ÉGALEMENT

Must-win pour les Hawks. Atlanta a sorti un match honorable face aux Bucks, dans une saison galère. Les Faucons se déplacent sur le parquet des Pacers, qui seront privés de Tyrese Haliburton. Y’a plus de temps à perdre pour Ice Trae et ses copains.

Kristaps Porzingis face à son ancienne franchise. Toujours un rendez-vous particulier pour le géant letton, à condition que sa présence se confirme (il est officiellement incertain). Les Knicks sont de nouveau au complet avec le retour de R.J. Barrett et veulent enchaîner à Washington.

La masterclass de Shai Gilgeous-Alexander face aux Bulls. Vous ne nous croyez pas ? Vous verrez.

Comment vont se comporter les Wolves ? Minny affronte les Suns toujours amputés de plusieurs cadres (Booker, Chris Paul, Cam Johnson…). Allez, fini les conneries, on veut voir autre chose chez les Loups.

Lauri Markannen vs Paolo Banchero, la NBA qu’on aime.

Les Nuggets surfent sur une très bonne dynamique (4 wins de suite) et se déplacent (sans Nikola Jokic) à Los Angeles pour affronter les Clippers décevants, et qui n’ont jamais été au complet depuis 1957. D’ailleurs quelqu’un a des nouvelles de Paul George ?

Les Kings pour enchaîner à domicile. Juste parce qu’on veut voir 50 Cent en courtside.

Une belle soirée de NBA en vue, pour débuter le week-end de la meilleure des manières. Vous avez l’habitude maintenant : on met le réveil et on n’oublie pas le café. Let’s go.