D’Angelo Russell possède-t-il un avenir avec les Wolves ? C’est une question qui va peser de plus en plus à l’approche de la NBA Trade Deadline du 9 février prochain. Actuellement dans les rumeurs à cause notamment de sa situation contractuelle, DLo pourrait notamment intéresser les Suns.

En dernière année de contrat pour un salaire de 31 millions de dollars, D’Angelo Russell est destiné à devenir agent libre l’été prochain. Et qui dit futur agent libre dit souvent rumeurs de transfert avant la deadline, surtout quand il y a peu d’avancées sur une éventuelle prolongation comme c’est le cas actuellement avec le meneur de Minnesota si l’on en croit Jake Fischer de Yahoo Sports.

Selon cette même source, plusieurs franchises sont ainsi à surveiller concernant le dossier D’Angelo Russell. Le Heat dont on a déjà parlé juste ici, potentiellement les Clippers, mais aussi les Suns de Phoenix.

Ce n’est un secret pour personne, la franchise de l’Arizona est en grosse galère actuellement. Les Cactus ont perdu sept de leurs huit derniers matchs et sont désormais septièmes de la Conférence Ouest. Parmi les causes principales de cette chute libre, les absences bien sûr, puisque Phoenix évolue en ce moment sans Jae Crowder (qui n’a pas joué de la saison et qui va sûrement se faire transférer), sans Cam Johnson (bientôt de retour mais absent depuis début novembre), sans Devin Booker évidemment (blessé à l’aine), sans Landry Shamet aussi, et enfin sans les meneurs Chris Paul et Cam Payne. Autant dire qu’il y a des trous un peu partout chez les Suns, notamment à la mène. Pas étonnant donc que Phoenix cherche à se renforcer sur le poste 1, d’autant plus que CP3 – 37 ans – montre de vrais signes de déclin cette saison.

D’Angelo Russell comblerait clairement un manque au vu de la situation actuelle des Cactus. Certes, DLo n’évolue plus à un niveau All-Star aujourd’hui mais sa production offensive – et on insiste sur le terme “offensive” – reste solide (17,2 points, 6,4 passes, 46% au tir dont 36% à 3-points). De plus, comme le rappelle l’insider Jake Fischer, Russell est très pote avec un certain Devin Booker, ce dernier ayant notamment tenté de faire venir D’Angelo dans l’Arizona il y a trois ans quand DLo était agent libre.

Enfin, on se dit que le moment est peut-être venu pour les Wolves de mettre fin à leur cohabitation avec Russell pour donner encore plus de responsabilités à l’arrière Anthony Edwards, qui a récemment montré de belles petites choses dans le costume de meneur de jeu. DLo ne semble en tout cas plus représenter un pilier du projet Wolves, lui qui on le rappelle avait été benché dans le money time lors des derniers Playoffs. Il donne plus l’impression d’être une monnaie d’échange pour une équipe de Minnesota qui déçoit cette année (bilan de 20 victoires – 22 défaites, 10e à l’Ouest) et qui a sans doute besoin de s’ajuster.

Pour toutes ces raisons, la rumeur D’Angelo Russell aux Suns semble plutôt crédible. Reste à voir si elle peut vraiment se matérialiser au cours des quatre semaines à venir…

