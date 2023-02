Monty Williams et ses hommes ont répondu aux questions des journalistes concernant l’arrivée de Kevin Durant dans la vallée du soleil. Ces derniers sont pour le moins impatients de sa présence, qui se fait déjà ressentir dans l’équipe.

Leurs réactions étaient plus attendues que le match en lui-même. Cette nuit, la défaite des Suns face aux Hawks (107-116) paraissait presque anecdotique autant pour les journalistes que pour les joueurs. C’est du moins ce qu’on peut penser en s’intéressant aux questions d’après-match posées à Monty Williams et ses stars. L’arrivée de Kevin Durant dans le vestiaire des Suns a eu un effet tout sauf anecdotique pour ce premier.

« C’est plus qu’un simple niveau de gagné, c’est un véritable électrochoc. Non seulement pour le joueur en lui-même, mais pour son amour du jeu. Je pense que mes gars vont voir quelque chose qu’ils n’ont jamais vu auparavant, concernant son approche et son amour du basket. […] S’il pouvait jouer 24/24h et 7/7j, il le ferait et je pense que c’est ce qu’on est aussi. Donc avoir quelqu’un comme ça à la salle, mais qui est aussi hyper talentueux, et l’un des meilleurs de tous les temps, ça va non seulement complimenter notre jeu, mais aussi nous secouer un peu. »- Monty Williams

Avec cette dernière phrase, le coach des Suns reste lucide quant aux résultats actuels de son équipe. Après avoir mené la Conférence Ouest en 17-6, Phoenix a pris un premier coup de soleil en pleine gueule. Les blessures, notamment, ont mis les Suns en difficulté pendant le mois de décembre, glissant même jusqu’à la 11ème place début janvier. Pas de Devin Booker ? On l’a sérieusement ressenti.

Avec le retour récent du disciple de Kobe, qui n’a joué que 30 matchs cette saison et semble ultra-galvanisé par l’arrivée de KD, la question suivante peut être posée : est-ce que les pièces du puzzle sont enfin assemblées pour aller chercher le trophée Larry O’Brien ? Cela tombe bien, Deandre Ayton a donné sa propre réponse.

« Évidemment, c’est ce que je ressens. Du moins, c’est ce qu’on est, surtout en regardant notre début de saison. On a perdu beaucoup de matchs depuis, et on a vu ce que ça faisait. On a reçu tellement de coups dans la figure qu’on a fini par accepter l’adversité […] on sait ce que les équipes peuvent jeter à nous et on est prêts à ça. » – Deandre Ayton

Un revirement quasi complet pour le pivot. Pour rappel, ce dernier était longtemps dans les rumeurs de départ l’été dernier, à la suite de la cinglante défaite subite contre Dallas en Playoffs.

L’adaptation au nouveau roster sera de taille pour l’entraîneur des Suns, d’autant que ce dernier perd deux joueurs clés de son équipe dans le cadre du transfert de Kevin Durant : Mikal Bridges apportait une solution défensive non négligeable et n’avait jamais loupé le moindre match de sa carrière. Cameron Johnson, lui, contribuait au scoring avec 14 points par match à plus de 45% de réussite de loin.

Toutefois, Monty Williams se montre confiant quant à la capacité d’adaptation de sa superstar avec Devin Booker, Chris Paul et toute son équipe.

« On a l’opportunité d’être vraiment bons, on a besoin de trouver un rythme, de comprendre comment jouer ensemble. Kevin peut jouer avec n’importe qui. […] Pareil pour Booker, pareil pour Chris [Paul], donc c’est à nous de trouver un moyen d’épauler les bons gars à ces gars-là. » – Monty Williams

Il ne reste que 30 matchs à Phoenix pour trouver le moyen de s’adapter et de faire briller sa superstar avant le début des Playoffs. Il ne faudrait toutefois pas trop tarder. Avec cette défaite contre les Hawks cette nuit, les Suns sont aujourd’hui 6ème de l’Ouest, à une position du rattrapage et de risquer sa place en devant jouer le play-in tournament.

