Comme lors de chaque trade deadline, certains joueurs non désirables dans leur franchise sont transférés avec des choix de Draft pour être ensuite coupés par leur nouvelle équipe. Sans contrat, ces messieurs sont alors libres de s’engager où ils veulent, à la condition bien sûr d’un accord. L’édition hiver 2023 n’a pas dérogé à la règle, alors zieutons ensemble les joueurs qui pourraient être libérés prochainement par leur nouveau foyer.

Le concept du buy out n’est pas nouveau. Un joueur au contrat très gros, qui ne répond pas aux attentes placées en lui ? Pas le temps de s’embourber avec un tel problème. Les franchises NBA aiment bien se refiler les contrats pourris entre elles. L’équation est simple : une équipe envoie un contrat naze – souvent avec des bons choix de Draft, en compensation – vers une franchise largement moins forte sportivement, qui absorbe le dit salaire avant de libérer le joueur. Une fois coupé, le joueur en question est donc libre, à la condition d’un accord avec une autre team, de s’engager où il le souhaite… et ce même si la trade deadline est passée.

# Russell Westbrook

Clap de fin pour l’aventure de Westbrook à Los Angeles. Les Lakers l’ont envoyé dans le premier très gros transfert de la journée d’hier. Avec lui, le premier tour de draft 2027 des Lakers, protégé sur les choix 1 à 4. Logiquement, le Jazz ne devrait pas conserver le meneur, et le couper très prochainement car il ne rentre pas dans le projet de reconstruction actuellement en cours. Les Clippers et le Heat se seraient d’ailleurs déjà montrés intéressés par une signature de Brodie. Affaire à suivre.

# John Wall

Tous les fans des Clippers le voyaient comme un joli coup en début de saison. Un meneur qui a prouvé qu’il pouvait être très sérieux, mais qui alterne le moins bon et le complètement nul depuis plusieurs années. Avec moins de responsabilités, il confiait en début de saison avoir possiblement trouvé la bonne formule. Ay caramba, encore raté. Trois mois très mitigés avec les Voiliers, et ça dégage presque aussi vite que c’est arrivé. Envoyé chez les Rockets, il risque d’être coupé deux fois par la même franchise sur une seule saison. Même quand on est naze, on peut marquer les esprits hein.

# Reggie Jackson

Les Clippers n’ont décidément pas eu le temps de niaiser hier. Grand acteur des ultimes instants de la trade deadline, L’autre équipe de Los Angeles a aussi envoyé Reggie Jackson ailleurs. En l’occurence, à Charlotte contre Mason Plumlee. Les Hornets, à la recherche active d’une équipe ultra compétitive pour perdre des matchs, ne devraient pas conserver Reggie Jackson, selon Shams Charania.

# Patrick Beverley

Sans doute que l’épisode de l’appareil photo aura été de trop pour Patoche. Envoyé au Magic contre Mo Bamba, l’energizer le plus bruyant de la NBA ne devrait pas être conservé par la bande de Mickey, à en croire plusieurs rumeurs. N’en reste pas moins que ses capacités défensives et ses apports numériques peuvent plaire à une équipe qui voudrait renforcer son banc. Prévoir quand même des activités périscolaires est recommandé pour canaliser le bonhomme, au cas où.

# Mais aussi…

Serge Ibaka , envoyé par les Bucks à Indiana, où un buyout est attendu une fois le transfert entièrement validé.

, envoyé par les Bucks à Indiana, où un buyout est attendu une fois le transfert entièrement validé. George Hill , qui n’a pas forcément de place cohérente dans le projet des Pacers.

, qui n’a pas forcément de place cohérente dans le projet des Pacers. Justin Holiday , tout juste arrivé chez les Rockets, qui pourraient le libérer car de toute façon, ils n’ont aucune idée de ce qu’ils font.

, tout juste arrivé chez les Rockets, qui pourraient le libérer car de toute façon, ils n’ont aucune idée de ce qu’ils font. Danny Green, lui aussi chez les Rockets, est envisagé pour être coupé, sur le papier. Il reste tout de même un vétéran notable de cette ligue, et pourrait aider les jeunes Fusées à se développer… À voir donc.

Source : ESPN, The Athletic, Yahoo Sports