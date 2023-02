L’intérieur des Los Angeles Lakers se montre ambitieux. Anthony Davis estime que son équipe possède la force nécessaire pour ne pas jouer le play-in et directement se qualifier pour la post-season. Une déclaration ambitieuse quand on sait que les Angelinos sont aujourd’hui 12ème de l’Ouest.

Et deux victoires de suite pour les Lakers, à se demander qui peut les arrêter (lol). Cette nuit, les Purple and Gold se sont imposés de justesse 112 – 111 contre une équipe d’Indiana qui retrouvait son leader Tyrese Haliburton. Une victoire garantie par Anthony Davis, qui a signé à l’occasion un gros double-double en 31 points – 14 rebonds. AD aura surtout contribué à inscrire le panier de la gagne, suivi d’un contre décisif sur Haliburton lors de l’action suivante. Une performance qui a dû mettre en confiance le pivot des Lakers. Il déclare après le match ses intentions pour la fin de saison, attention propos intéressant :

« On ne veut pas jouer au play-in. On veut sécuriser un spot [en playoffs] » – Anthony Davis

Anthony Davis: “We don’t wanna be in the play-in tournament. We want to secure a spot (in the playoffs).” — Lakers Daily (@LakersDailyCom) February 3, 2023

Des mots qui ne paraissent pas non plus si fantasques : certes – avec cette victoire – les Lakers restent 12ème de l’Ouest, une place qui ne garantie pas le Play-in tournament. Mais ce serait sans compter l’écart quasi nullissime avec les autres franchises : seulement 2 matchs-et-demi séparent la 12ème place de la 6ème. Tout reste donc possible.

On peut en revanche s’interroger sur le sens de cette déclaration pour l’interlocuteur en personne : Anthony Davis est souvent blessé et a déjà manqué 24 matchs cette saison. La motivation ? Tant mieux, il en faut. Ce qu’il faut aussi ? De la constance. Ces Lakers ont absolument besoin de leurs deux leaders que sont le Monosourcil et LeBron James pour performer au mieux. Cela passe par une gestion parfaite du corps du pivot. Sans l’un des deux larrons, tout deviendrait à nouveau compliqué.

Il reste un peu moins de 30 matchs à Anthony Davis pour montrer que les Lakers ont effectivement leur place dans le top 6 de l’Ouest. Le chemin est encore long, alors il faudra concilier grosses soirées et temps de repos pour que Los Angeles puisse à nouveau vibrer pendant les Playoffs.

