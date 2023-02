Avec la NBA Trade Deadline qui approche à grands pas, les dirigeants des 30 franchises s’activent pour réaliser les transferts nécessaires avant la date fatidique du 9 février prochain. Bien évidemment, la situation de chaque équipe est différente, et c’est spécifiquement pour cette raison qu’on a voulu faire un papier spécial deadline par franchise. Présentation des enjeux, dossiers à surveiller, intentions sur le marché des transferts… on vous explique tout. Au menu aujourd’hui, les Toronto Raptors.

Les Raptors, plutôt acheteurs ou vendeurs à la deadline ?

Parmi les équipes décevantes de la saison 2022-23, les Raptors ont une place de choix. Eux qui avaient déjoué de nombreux pronos l’an passé en s’incrustant dans le Top 6 de la Conférence Est ne sont que 12e à l’heure de ces lignes, avec un bilan négatif de 23 victoires pour 30 défaites. De quoi se poser de vraies questions sur l’avenir du groupe actuel, qui peut potentiellement exploser au cours de la semaine à venir.

La franchise de Toronto est aujourd’hui considérée comme potentiellement le plus grand acteur de la NBA Trade Deadline 2023. Car si le big boss Masai Ujiri décide effectivement de donner une nouvelle direction à sa franchise (et éventuellement se positionner sur Victor Wembanyama à la prochaine Draft…), ce sont plusieurs joueurs très solides voire calibre All-Star qui pourraient être disponibles sur le marché des transferts. Le genre de joueurs pouvant faire passer un gros cap à la franchise qui le récupère, et donc rebattre les cartes dans la course aux Playoffs ou même au titre NBA.

Le(s) joueur(s) des Raptors qui pourrai(en)t être transféré(s)

Mais qui sont ces joueurs “solides voire calibre All-Star” ?

D’abord, on a OG Anunoby. On parle beaucoup de lui en ce moment dans les rumeurs, l’ailier de 25 ans intéressant beaucoup de franchises à travers ses énormes qualités défensives et son côté two-way player (17 points de moyenne à 37% de réussite à 3-points). Parmi elles, il y a notamment les Knicks, les Pelicans et les Grizzlies, qui peuvent tous proposer un gros capital draft pour tenter de convaincre Masai Ujiri de lâcher son joueur.

Autre nom qui fait pas mal l’actu en ce moment : Fred VanVleet. All-Star l’an passé et membre de l’équipe championne en 2019, le meneur des Raptors est dans la dernière année de son contrat et la franchise de Toronto pourrait tenter de s’en séparer si aucune prolongation n’est en ligne de mire (histoire d’éviter de le perdre sans contrepartie). Aspect intéressant à garder en tête, FVV a récemment changé d’agent pour rejoindre Klutch Sports. De quoi favoriser un départ ? D’après les dernières rumeurs, Fred aimerait plutôt rester à Toronto.

Gary Trent Jr. est également un nom à surveiller de près. C’est peut-être même le joueur de Toronto qui a le plus de chances de bouger lors de la semaine à venir. S’il n’a pas le standing d’Anunoby ou FVV, on parle d’un extérieur qui tourne à presque 19 points de moyenne à plus de 37% de réussite à 3-points, et qui peut apporter en défense. Un profil qui intéresse à travers la Grande Ligue, et les Raptors pourraient en profiter pour récupérer une contrepartie intéressante sachant que GTJ doit lui aussi (comme VanVleet) devenir agent libre à l’été 2023.

🚨 Gary Trent Jr a le plus de chances d’être transféré côté Raptors à la deadline. Il y a eu quelques murmure d’une éventuelle prolongation, mais la ligne directrice ne semble pas avoir bougé à l’heure actuelle : c’est GTJ, devant VanVleet, qui pourrait être transféré. pic.twitter.com/MmfQeraF6j — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 30, 2023

Avec tous ces gars-là sur le marché, et des Raptors qui semblent prêts à écouter les différentes offres, on se demande naturellement si le joueur All-NBA Pascal Siakam peut également bouger, histoire de reconstruire à 100% autour du Rookie de l’Année Scottie Barnes. Y’a aujourd’hui moins de rumeurs autour de Spicy P que sur ses copains, mais il vaut mieux garder un œil dessus.

Les joueurs convoités par les Raptors

Si les Raptors décident d’appuyer sur le bouton reconstruction, c’est évidemment du capital draft que Masai Ujiri va tenter de chercher en priorité. Pour OG Anunoby, ça parle par exemple de trois picks de premier tour. Concernant Fred VanVleet et Gary Trent Jr., la contrepartie potentielle est moins définie mais on est également sur du choix de draft et/ou potentiellement du jeune joueur.

Les Raptors pourraient également tenter de récupérer enfin un pivot digne de ce nom. L’expérience 6’8 à tous les postes, c’était sympa pendant un moment mais jouer avec un poste 5 de métier et qui amène de la taille, c’est quand même plus pratique au basket. Le nom de Jakob Poeltl (pivot des Spurs) est souvent mentionné aux côtés des Raptors, qui auraient récemment proposé un deal à 3 à San Antonio impliquant Gary Trent Jr..

Pour terminer, l’ailier des Hornets Jalen McDaniels a aussi été cité parmi les joueurs pouvant potentiellement intéresser Toronto, mais ce dernier est dans les petits papiers de plusieurs équipes à travers la Ligue.