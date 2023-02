Bien installés tout en haut de la conférence Ouest, les Denver Nuggets font figure de vrais favoris au titre. Emmenée par un Nikola Jokic de gala, sans aucun doute candidat au trophée de MVP, la franchise du Colorado vient de battre largement un record.

Alors que les Nuggets profitent du coup de moins bien des Grizzlies pour faire le trou au sommet de la Conférence Ouest, les Rocheuses restent sur deux victoires consécutives, dont une cette nuit face aux Warriors, avec un nouveau triple-double de Nikola Jokic. Privés de Draymond Green et Klay Thompson, les Dubs et le malheureux Kevon Looney n’ont pas pu arrêter le Joker, trop fort, trop juste, trop efficace. 22 points, 14 rebonds, 16 passes (c’est de la folie quand on y pense), une journée normale au travail pour Jokic, qui a donc inscrit un 8ème triple-double en dix matchs, son 17ème de la saison.

L’importance de cette stat ? C’est simple, quand Nikola Jokic pose une telle performance, les Nuggets s’imposent systématiquement. Cette saison, les Pépites sont donc en 17-0 quand son franchise player sort un triple-double, tout simplement un record NBA. La dernière fois, c’était… les Warriors, justement avec Draymond Green et ses 13 triple-doubles, lors de la saison 2015-16.

Nuggets are 17-0 this season when Nikola Jokic has a triple-double 🃏 pic.twitter.com/8xtvhp8wLP — Bleacher Report (@BleacherReport) February 3, 2023

Avec ce chiffre, Nikola Jokic assoit donc un peu plus sa domination dans le débat du MVP. Déjà double tenant du titre, le Serbe préféré de ton Serbe préféré continue sa saison hors-norme sur les mêmes bases. Avec 25 points, 11,1 rebonds et 10,1 passes de moyenne, le Joker fait part de ses ambitions personnelles, mais surtout collectives.

“C’est super, bien-sûr. Ce n’est pas quelque chose après laquelle je cours, ou que je cherche obligatoirement, mais cela arrive donc tant mieux. Je suis heureux du moment que nous gagnions des matchs et que mes coéquipiers sont aussi heureux. L’équipe en 17-0 quand je suis en triple-double ? C’est tout simplement car nous connaissons la recette du succès et nous savons quoi faire.” – Nikola Jokic

C’est tout simplement impressionnant. Jamais un pivot n’avait sorti de telles stats à la passe, et il est – pour l’instant – le premier joueur depuis Russell Westbrook en 2016-17 à être en triple-double sur l’ensemble de la saison. Le Joker révolutionne le poste d’intérieur et pourrait écrire une nouvelle page de sa legacy à la fin de l’exercice en cours. Pourvu que ça dure, comme dirait l’autre.

Les chiffres c’est bien, mais les titres c’est mieux, Nikola Jokic en est conscient et n’a qu’un seul objectif en tête : le trophée Larry O’Brien. Avec un franchise player plus fort que jamais, un coach All-Star, un collectif au service et des lieutenants de luxe (Jamal Murray, Aaron Gordon, Michael Porter Jr.), les Nuggets assurent une défense collective élite et une attaque au top. Et si ça allait jusqu’au bout ?

