Un jour on leur racontera, à nos enfants. On leur dira toute la vérité. On leur dira qu’un amoureux de l’huile venu de Belgrade a outrageusement dominé au sein de la ligue sportive la plus athlétique du monde. Que son allure et ses performances formaient la plus incroyable des antithèses. Que la nuit du 2 février 2023, le champion en titre a fait l’expérience – comme beaucoup d’autres avant – d’une folie camouflée en pâte à tartiner. Bord** quel joueur.

La jolie boxscore maison, c’est par ICI !

22 points à 9/13 au tir, 14 rebonds et 16 assists. Victoire 134 à 117 contre des Warriors venus sans Draymond Green et Klay Thompson.

Ce n’est après tout qu’une victoire à domicile du leader contre le 7e de la Conférence Ouest, de surcroît plombé par les blessures/mises au repos. On ne devrait pas en faire tout un chiffon. Une journée de plus au boulot pour Nikola Jokic et ses sbires, cap sur la réception des Hawks samedi soir. Mais au-delà de la linéarité qui émane de ce résultat (écart creusé dans le 3e quart-temps, Steph Curry excellent mais trop seul), le grand Serbe vient de poser un nouveau triple-double avec 22 points à 9/13 au tir, 14 rebonds et 16 assists. Même pas besoin d’Aaron Gordon – touché à la cheville – pour trouver des coupes : Bruce Brown, Kentavious Caldwell-Pope et Vlatko Cancar ont parfaitement orbité autour du Joker. C’est son 8e triple-double en dix matchs, le 17e de la saison. Et devinez le bilan des Nuggets quand Nikola Jokic enregistre un triple-double ? 17-0. Ça a le mérite d’être clair. Pour l’autre stat un peu folle, le double MVP en titre n’a toujours tiré qu’une seule fois en-dessous des 50% de réussite cette saison. C’était le 29 octobre dernier à l’occasion d’une réception du Jazz (3/10 au tir).

Mais Nikola Jokic n’est jamais aussi fort que quand ses partenaires le sont aussi. Cette nuit, Jamal Murray a regardé Stephen Curry dans les yeux en posant 33 points à 12/23 au tir, 5 rebonds et 8 assists. Bel apport également de Michael Porter Jr, posté en sentinelle au-delà des sept mètres : 17 points à 6/12 au tir, 5/9 à 3-points. Vous l’avez compris, ces Nuggets ne seront pas facile à tomber. Encore moins sur une série de sept matchs. Encore moins si l’effectif se pointe en Playoffs avec la santé.