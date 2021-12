Danny Green n’a toujours pas reçu sa bague de champion 2019 avec Toronto : « J’ai promis la bague à l’iroquois, deux ans après j’lui ai pas donnée »

Plus de deux années après la victoire des Raptors, sacrés champions NBA 2019, Danny Green est au centre d’une histoire bien cocasse. Accrochez-vous – bien que l’effet de surprise soit anéanti par le titre – l’arrière à l’iroquoise est le seul joueur de l’effectif à ne pas avoir reçu sa bague de champion. C’est quoi ce barouf ? On débrief.

Qu’elle était chouette cette saison. Souvenez-vous, face à l’incroyable escouade composée par les magiciens Nick Nurse et Masai Ujiri, les Warriors n’avaient pas eu beaucoup de chance avec le facteur blessure et ont dû terminer leur parcours de postseason 2018-19 sans Klay Thompson, Kevin Durant et DeMarcus Cousins. Emmenés par un Kawhi Leonard jouant son meilleur basket-ball, les Raptors ont alors tranquillement profité des aléas californiens pour remporter le premier titre de l’histoire de la franchise. Hop, Fred VanVleet a eu un gosse, Kawhi Leonard monte vitesse grand V dans le classement All-Time et Danny Green, malgré une bonne panne sèche à 3-points en Playoffs, est bagué pour la seconde fois de sa carrière. Il faut dire que le 3&D du Nord avait quand même lâché une saison régulière à 46% de loin juste avant (5,4 tirs par rencontre), donc laisser ses copains terminer le boulot n’avait rien de criminel. Seulement, 929 jours après le sacre de la garde de nuit, Danny Green n’a toujours pas reçu sa bague de champion NBA. Petit rappel, un joueur transféré l’été qui suit le titre doit revenir en terre conquise pour recevoir l’anneau devant son ancien public. Mais depuis cette date, Danny Green n’est tout simplement jamais revenu à Toronto : saison 2019-20 annulé, Raptors – Lakers dans la bulle sans fans, les Raptors délocalisés à Tampa Bay la saison passée, et Raptors – Sixers avec fans ce mardi, mais Danny Green était dans le protocole. Loupé.

👉 Wins ring June 13th, 2019. 👉 19-20 season postponed, LAL @ TOR in Orlando bubble, no fans. 👉 PHI @ TOR February 21 & 23, 2021, but no fans allowed. 👉 PHI @ TOR December 28, but Green in COVID protocols. pic.twitter.com/ScLBxtpliW

So Danny Green still hasn't gotten his Raptors 2019 Championship ring!

Au bon souvenir de son arrière dévoué au collectif, Nick Nurse regrette bien entendu l’absence de celui qui l’a tant soulagé lorsqu’il avait besoin de pastilles depuis les sept mètres pour débloquer une situation. Il faut dire que couplé à Kawhi Leonard, Danny Green représentait à l’époque l’un des meilleurs défenseurs extérieurs de la Ligue. Preuve en est, il était missionné sur Klay Thompson en début de Finals. Mais du coup, quand recevra-t-il son anneau ? Le 8 avril prochain, si tant est que le déplacement des Sixers à Toronto se fasse dans les conditions adéquates pour accueillir du public et surtout, Danny Green. On croise donc les doigts en attendant cette ovation qui sera juste lunaire, mais tellement vibrante. Parce qu’il n’est jamais trop tard pour se rappeler d’un titre, surtout le premier de l’histoire d’une franchise.

"Let's all hope the next time they roll into town, he's healthy and our arena is full."

Nick Nurse on Danny Green still waiting to receive his 2019 Championship ring. 💍 pic.twitter.com/cjOse5KxPC

— Sportsnet (@Sportsnet) December 29, 2021