TrashTalk Fantasy League : voici le grand gagnant du Pick de la Muerte de décembre 2021, par ici le maillot du King !

Le Pick de la Muerte, c’est le nouveau défi qui va venir pimenter cette saison de TrashTalk Fantasy League. Le concept est simple, une fois par mois et à un jour complètement aléatoire, la TTFL va basculer en mode… PICK DE LA MUERTE. Autrement dit ? Tous les joueurs et joueuses qui feront le best pick de la soirée participeront automatiquement à un tirage au sort pour gagner un giga cadeau gracieusement offert par ParionsSport ! La deuxième édition avait lieu dans la nuit de samedi à dimanche à l’occasion du Christmas Day et on va découvrir tout de suite qui est le grand vainqueur qui repartira avec le maillot du best pick de la night. C’est parti !

Encore une fois, les pièges étaient légion et nombreux sont ceux qui ont reçu une belle carotte en guise de cadeau de Noël en TrashTalk Fantasy League. Trae Young, Luka Doncic ou encore Kevin Durant et Anthony Davis ont tous soufflé leur plus belle bulle. Devin Booker était bien présent pour les Suns mais il a fait guère mieux avec 9 points et il ne fallait pas non plus faire confiance à Russell Westbrook ou Deandre Ayton pour cartonner. Bref, une soirée de TTFL comme on les aime, avec son lot de drama et d’analyses fines. Celles et ceux qui avaient fait confiance à Giannis Antetokounmpo pensaient tenir leur victoire avec 59 points de la part du Grec mais c’est finalement LeBron James qui a enfilé son costume de Père Noël avec 63 points TTFL synonyme de best pick dans une nouvelle défaite des Lakers (pour changer) contre Brooklyn. On applaudit bien fort toutes celles et ceux qui ont eu le nez assez fin pour prédire la carton du King. Vous étiez plus de 1000 devins à miser sur le meilleur ami de Bugs Bunny à Noël et bien vous en a pris.

🔥 C’EST L’HEURE… DU PICK DE LA MUERTE !! 🔥 Ce soir en #TTFL… 1 MAILLOT DU BEST PICK À GAGNER !! 😱 Pour jouer ?

1⃣ Choisis un joueur en #TTFL

2⃣ Fais le best pick TOUS les joueurs qui feront best pick participeront au tirage au sort ! QUI SERA LE PICK DE LA MUERTE ?! 💀 pic.twitter.com/NpZ55JEqAp — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 25, 2021

# LE VAINQUEUR DU PICK DE LA MUERTE DE DÉCEMBRE 2021

Dernière étape de ce nouveau défi du Pick de la Muerte, le tirage au sort ! Le règlement est formel, parmi tous les best picks de la nuit, un seul joueur remportera le gros lot qui était mis en jeu par notre partenaire ParionsSport à l’occasion de cette nouvelle édition du jeu, en l’occurrence 1 maillot du best pick. Nous avons donc fait le tirage au sort pour désigner le grand veinard qui prolongera Noël avec un nouveau cadeau sous le sapin et c’est LaMarcGasoldridge qui va pouvoir compléter sa collection de jerseys avec le numéro 6 des Lakers. Félicitations à lui !

Bon bah fallait prendre LeBron en #TTFL pour le Pick de la Muerte de Noël !! 🔥🎄 Vous étiez 1056 à faire confiance au King, 1 joueur a été tiré au sort : LaMarcGasoldridge ! On va te contacter par mail pour t’envoyer le maillot de LBJ ! Bravo à tous, et RDV en janvier 😏🌶 https://t.co/6EqT1nPMcm — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 29, 2021

# COMMENT RECEVOIR MON CADEAU ?

Si tu es LaMarcGasoldridge, ne t’inquiète pas. Nous allons te contacter prochainement par mail afin de nous transmettre tes infos d’envoi pour que tu puisse récupérer facilement et rapidement ton maillot du King.

