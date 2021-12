Programme NBA : Bulls – Hawks, DeMar DeRozan, Trae Young et Zach LaVine en ce moment, c’est presque cadeau

On le sait, en ce moment les grosses affiches sont souvent entachées de bien des absences. Ce n’est pas vraiment le cas de ce Hawks – Bulls qui, malgré les indisponibilités de quarante-douze role players, pourra compter sur ses starlettes histoire de faire le spectacle. En plus, c’est mercredi Panzani, alors on se doit de mater le reste. TOUT, le reste.

# LE PROGRAMME DU MERCREDI 29 DÉCEMBRE 2021

1h : Pistons – Knicks

Pistons – Knicks 1h : Pacers – Hornets

Pacers – Hornets 1h30 : Celtics – Clippers (sur beIN Sports 1)

Celtics – Clippers (sur beIN Sports 1) 2h : Bulls – Hawks (sur beIN Sports 4)

Bulls – Hawks (sur beIN Sports 4) 2h : Grizzlies – Lakers

Grizzlies – Lakers 2h30 : Spurs – Heat

Spurs – Heat 3h : Suns – Thunder

Suns – Thunder 4h : Blazers – Jazz

Blazers – Jazz 4h 30 : Kings – Mavericks

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Bulls – Hawks (2h) : mention honorable pour le Grizzlies – Lakers qui est franchement prometteur, même si nous, on a quand même choisi de mettre en avant un autre choc. Oui, Bulls – Hawks, une affiche qu’en temps normal l’on peut considérer d’immanquable. Mais ce soir, en plus, on est l’après-lendemain d’une première confrontation entre les deux équipes : Taureaux et Faucons ont déjà fait des étincelles il y a deux jours, alors on ne voit pas pourquoi ils ne remettraient pas le couvert ce soir. Il y aura en effet de quoi nous balancer des étoiles plein les yeux puisque les gros blazes seront de sortie, aucun des joueurs majeurs n’étant dans le protocole sanitaire. Alors certes, les Hawks ont onze joueurs placés à l’isolement et Trae Young sera entouré d’Alexandre Chassang et un cousin de John Collins « venu rendre service », mais le petit prince de Géorgie serait bien inspiré de lâcher un numéro de soliste XL comme il sait si bien le faire. Un scénario toutefois bien utopiste lorsque l’on se rappelle du niveau affiché par le trio DeMar DeRozan – Zach LaVine – Nikola Vucevic il y a deux jours. S’ils réitèrent, c’est mort d’avance pour les oisillons de Nate McMillan. Allez, sans Lonzo Ball et Alex Caruso, le feu follet d’Atlanta a peut-être une chance de percer un backcourt désormais orphelin de ses chiens de garde. Et puis s’il continue sur sa lancée, Cam Reddish est capable de bien des exploits. Alea jacte est, à moins d’un nouveau tweet du Woj.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Les Suns sont sur une série de deux défaites consécutives et affrontent le Thunder.

A priori, on part sur de la belle boucherie, mais mercredi, donc restons prudents.

En parlant de boucherie, les Blazers jouent le Jazz : à bon entendeur.

Grizzlies – Lakers, mais surtout LeBron James vs Ja Morant, les deux microondes du moment.

Deandre Ayton a enfin prolongé son contrat… avec Puma.

En vrai on s’en fout, de toute façon il ne joue pas ce soir, la faute au… protocole COVID !

Kings – Mavs , une rencontre palpitante à placer sous le signe du rien du tout.

Sans Doncic, Hardaway Jr. et Kleber, on regardera simplement ce que fait la licorne.

Ou l’on regardera peut-être même pas du tout d’ailleurs.

Le Heat reste sur 4 victoires consécutives contre des équipes bien nullos.

Et si les Spurs ne semblent pas en mesure d’y mettre un terme, on se dit qu’avec l’avalanche de blessures en Floride, tout est possible.

Celtics – Clippers, magnifique affiche !

C’est juste bête que les joueurs de Boston et des Clippers ne puissent pas participer à la rencontre.

Ce sera donc Jaylen Brown et… le reste.

Pacers – Hornets : Charlotte est de sortie et compte tenu des highlights de Terry Rozier en ce moment, un peu de Frelon pour entamer la soirée ne ferait pas de mal.

Ce soir ? Neuf matchs, des stars sur le terrain et quelques noms qui annoncent bien du spectacle. On se hype comme on peut au beau milieu d’une période pas des plus faciles. Allez, petite sieste tout de suite, on prépare le café et les glaçons pour les yeux, parce qu’il ne faudra pas somnoler.