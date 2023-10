Vidéo : les highlights de Donovan Mitchell en 2022-23

Alors là on est sur de la bonne saison comme on les aime pour Donovan Mitchell ! Spida n’a pas mis beaucoup de temps à rassurer les fans des Cavs en prouvant qu’il avait les épaules pour porter la franchise. Et qui dit patron d’équipe, dit bien souvent dose de highlights !

Tout le monde était sous le charme en prévision de son association avec Darius Garland. Malheureusement il a fallu prendre son mal en patience pour les fans des Cavs puisque Garland s’est blessé à l’œil lors du… premier match de la saison. Résultat des courses ? Donovan a fait ce qu’il sait faire de mieux : porter une attaque en prenant un bon paquet de ticket shoot. Au programme ? Du bon shoot clutch, quelques défenseurs mis à terre, et des tomars bien énervés qui font trembler les cercles !

Alors oui il y a eu le fail des Playoffs avec ce manque de flexibilité offensive face aux Knicks (entre nous, ce match n’était pas un peu chiant au Grand Rex ?)… Mais Cleveland n’avait pas d’ailier capable de sanctionner de loin, un écueil récurrent tout au long de la saison. Mais attention, cette année… Max Strus débarque pour faire parler son adresse lointaine, et l’autre bonne nouvelle, c’est qu’on ne verra pas moins de highlights pour autant côté Spida !