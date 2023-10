Evan Mobley, le joueur qui va nous faire cliquer sur les Cavaliers

Si on s’intéressera bien entendu à l’ensemble des joueurs des Cleveland Cavaliers cette saison, il y en a un qui va particulièrement nous donner envie de cliquer sur l’équipe de l’Ohio au cours de la saison NBA 2023-24. Et ce gars-là, c’est Evan Mobley, l’intérieur hyper prometteur des Cavs.

Il n’a que 22 ans, il va démarrer seulement sa troisième saison NBA, mais Evan Mobley fait déjà partie des joueurs à ne pas rater. Deuxième dans la course au Rookie de l’Année 2022 et nommé dans la meilleure équipe défensive de la NBA l’an passé, Mobley a toutes les qualités pour devenir prochainement All-Star et ainsi élever le plafond des Cleveland Cavaliers. Défensivement, son impact est déjà énorme, lui qui est capable de protéger le cercle tout en défendant efficacement dans le périmètre. Des intérieurs avec une telle polyvalence, c’est très rare, mais Evan en fait partie.

La vraie question concernant Mobley, la question qui nous donne envie de suivre son évolution, c’est peut-il devenir plus impactant en attaque pour véritablement passer dans une autre dimension ? Le talent est là, reste à voir si Evan peut véritablement s’imposer comme un pilier offensif aux côtés de Darius Garland et Donovan Mitchell. L’échec des derniers Playoffs – autant collectif qu’individuel – devrait en tout cas suffire pour motiver Evan Mobley afin de franchir un cap supplémentaire dès cette année. Et on a hâte de voir ça !