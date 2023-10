La TrashTalk Fantasy League reprendra bientôt ses droits, et avec elle une bonne raison de se ronger les ongles devant les perfs de vos joueurs favoris. Sur qui miser ? Qui éviter ? Comment bien jouer ? On essaie de vous aiguiller franchise par franchise, et aujourd’hui on part direction Cleveland pour vous parler des Cavaliers !

#Les bons plans annoncés : Donovan Mitchell et au moins trois belles prises de plus

Un homme semble se détacher, Donovan Mitchell. On parle quand même d’un zinzin de l’espace qui a inscrit 71 points dans un seul et même match la saison passée, le genre de génie offensif comme on n’en fait que très peu. Un peu de rebonds, quelques passes mais surtout des pétages de câbles potentiellement all-time, bref Spida reste encore la plus belle chance de top picks dans l’Ohio.

A ses côtés ? Le duo de gamins Darius Garland / Evan Mobley a des arguments et les deux devraient logiquement se rapprocher des 35 de moyenne cette saison, alors que le grand Jarrett Allen est toujours là pour prendre des posters et des rebonds par dizaines cette année. Pour le reste ? Caris LeVert ferait un meilleur pirate qu’un joueur NBA, Max Strus pas besoin de finir la phrase et LeBron James n’est plus à Cleveland depuis 2018. Bref, Spida Mitchell, Darius et Evan, voire Jarrett Allen. Pigé ?

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée

Donovan Mitchell : 37,3 points

Darius Garland : 31,7 points

Jarrett Allen et Evan Mobley : 30,3 points