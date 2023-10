Preview des Boston Celtics – saison NBA 2023-24

Grand classique de l’automne, les previews des franchises NBA animent chaque année le mois précédant le début de la saison régulière. La règle est simple : tous les jours, une nouvelle équipe passe à la loupe. Au menu aujourd’hui ? Les Boston Celtics. La franchise au trèfle a fait all-in cet été pour viser le titre en 2024. Un objectif atteignable ? On en parle de suite.

Ce qu’il s’est passé la saison dernière

Saison sous le signe de l’ascenseur émotionnel du côté du Massachussetts avec une intersaison particulièrement agitée. RIP Bill Russell et ses onze doigts bagués, au revoir Ime Udoka, suspendu pour avoir entretenu une relation extra-conjugale avec une membre de son staff. Pour ne rien arranger, les fans de Boston apprenaient que Robert Williams allait manquer tout le début de saison et Danilo Gallinari la saison entière ! Paye ton mood au pays du trèfle.

Heureusement pour la mythique franchise, le terrain a apporté de quoi remettre le sourire sur les visages des supporters. Dans la lignée de leur finale NBA en 2022, les Celtics ont attaqué la saison pied au plancher avec un Jayson Tatum MVPesque bien secondé par un Jaylen Brown en mode career high. On notera aussi la super arrivée d’un Malcolm Brogdon tout simplement parfait en sortie de banc et justement récompensé d’un titre de Sixième Homme de l’Année.

Longtemps leaders à l’Est, les Celtics ont connu un petit coup de moins bien en mars, ce qui a permis à Milwaukee de reprendre le lead grâce à une série de victoires incroyable. Même deuxième, Boston avait malgré tout une bonne tête de favori pour la victoire finale, restait plus qu’à confirmer en Playoffs.

La postseason allait nous montrer un visage inquiétant pour Boston. Bousculés par Atlanta au premier tour, les hommes de Joe Mazzulla concédaient deux défaites face à Trae Young et ses copains. Les Celtics passaient ensuite proches de l’élimination face aux Sixers en l’emportant au bout des sept matchs après avoir été menés 3-2. La dernière série face à Miami allait confirmer cette irrégularité chronique de la part des Bostoniens. Catastrophiques et surclassés, les Celtics se sont retrouvés menés 0-3 avant de… revenir à 3-3 avec un dernier match à la maison. Peut-être fatigués par sa remontada ou tout simplement dans un mauvais soir, Boston craquait pourtant à domicile au Game 7 et voyait Jimmy Butler et ses camarades du Heat filer en Finales NBA. Une sacrée désillusion..

Le marché de l’été

Ils partent : Marcus Smart, Blake Griffin (retraite ?), Grant Williams, Robert Williams III, Malcolm Brogdon, Danilo Gallinari, Mike Muscala

Marcus Smart, Blake Griffin (retraite ?), Grant Williams, Robert Williams III, Malcolm Brogdon, Danilo Gallinari, Mike Muscala Ils prolongent : Jaylen Brown, Payton Pritchard, Kristaps Porzingis (tradé puis prolongé)

Jaylen Brown, Payton Pritchard, Kristaps Porzingis (tradé puis prolongé) Ils arrivent : Jrue Holiday, Kristaps Porzingis, Oshae Brissett, Svi Mykhailiuk, Dalano Banton, Lamar Stevens, Jordan Walsh (rookie)

On ne peut pas vraiment dire que les Celtics aient fait les choses à moitié cet été. Déjà bien dans le rouge financièrement, la franchise verte a décidé de mettre les deux pieds dedans en faisant all-in. Deux nouveaux All-Stars viennent renforcer le roster avec Kristaps Porzingis à l’intérieur et Jrue Holiday au poste 1.

Pour récupérer ces deux talents, il a fallu sacrifier du beau monde comme Marcus Smart, le chouchou du public, mais aussi Robert Williams et Malcolm Brogdon. Trois joueurs importants dans le dispositif de Mazzulla à des degrés différents. Précieux en régulière mais moins utilisé en Playoffs, Grant Williams est lui allé se faire payer par les Mavs.

Niveau gros sous, Boston a aussi cadenassé l’avenir de Jaylen Brown en lui offrant un contrat XXXXXL. 304 millions sur 5 ans ! Tout simplement un record en NBA et Jayson Tatum devrait prendre encore plus à l’été 2024. Autant dire que les Celtics vont payer BEAUCOUP de taxes dans les prochaines saisons.

Le roster 2023-24 des Boston Celtics

Meneurs : Jrue Holiday, Payton Pritchard, Dalano Banton, JD Davison, DJ Steward

: Payton Pritchard, Dalano Banton, JD Davison, DJ Steward Arrières : Jaylen Brown , Derrick White, Jay Scrubb

: , Derrick White, Jay Scrubb Ailiers : Jayson Tatum, Sam Hauser, Svi Mykhailiuk, Jordan Walsh, Lamar Stevens

: Sam Hauser, Svi Mykhailiuk, Jordan Walsh, Lamar Stevens Ailiers-forts : Kristaps Porzingis, Oshae Brissett, Wenyen Gabriel

: Oshae Brissett, Wenyen Gabriel Pivots : Al Horford, Luke Kornet, Neemias Queta

En gras les starters pressentis, selon les fameuses sources proches du dossier.

Combien de verrous dans l’effectif des Celtics ? On a envie de dire quatre avec une petite interrogation sur le cinquième larron. Jrue Holiday, Jaylen Brown, Jayson Tatum et Kristaps Porzingis sont assurés d’être présents au coup d’envoi. La question est désormais de savoir si Joe Mazzulla préfère intégrer Derrick White à l’arrière pour décaler les Jay Brothers un peu plus dans le frontcourt et Porzi en pivot ou si Al Horford est préféré à côté du Letton.

Contrairement à Al Horford, Derrick White est un habitué du rôle en sortie de banc, ce qui pourrait aussi convaincre Joe Mazzulla. On n’est évidemment pas à l’abri que la composition du cinq change en fonction de l’adversaire et des matchups.

Une petite vidéo en passant ?

Source tableau : HispanosNBA.com

Jayson Tatum, Jaylen Brown voire Kristaps Porzingis.

Gros avantage quand on a pas mal de All-Stars dans la même équipe, on a tendance à gagner plus de matchs. Petit défaut par contre, le nombre de ticket shoots se retrouve un peu plus réparti et les perfs monstrueuses en TTFL sont moins fréquentes.

Pour autant, on misera sans trop stresser sur un Jayson Tatum qui sera encore le leader des siens cette saison sans forcer. Jaylen Brown peut aussi s’avérer une option intéressante et peut-être Porzingis face à des raquettes un peu tendres. Jrue Holiday est lui plus un plan secondaire en cas d’absence des autres leaders.

Infirmerie : le point sur les blessures

Encore une année un peu compliquée niveau blessures à Boston avec Marcus Smart qui a raté une vingtaine de matchs pour des bobos à la cheville, au genou mais aussi au dos. Malcolm Brogdon a lui fini la saison avec une blessure au coude qui a énormément perturbé son jeu en Playoffs. Enfin, Robert Williams a comme souvent passé beaucoup de temps à l’infirmerie. Seulement 35 matchs joués par le pivot en 2022-23. On espère pour la fanbase locale que Kristaps Porzingis ne va pas faire honneur à sa réputation de grand blessé cette saison.

Quels objectifs cette saison ?

Le TITRE, le TITRE et s’il y a encore un doute, le TITRE. Boston n’a pas sacrifié plusieurs de ses cadres pour juste faire bonne figure en Playoffs. Finales NBA en 2022, Finales de Conférence en 2017, 2018, 2020 et 2023, les Celtics tournent autour du Larry O’Brien depuis trop longtemps et il est temps de passer à l’action.

L’effectif en place a la qualité pour aller chercher une dix-huitième bannière et reprendre l’hégémonie au palmarès des franchises (les Lakers sont à égalité actuellement). Joe Mazzulla va devoir trouver la bonne formule pour tirer le meilleur de chacun, le tacticien jouera sans doute gros après la déconvenue des derniers Playoffs. Brad Stevens a mis les moyens pour lui offrir un groupe compétitif, l’heure est venue de gagner la dernière série en Playoffs.

Le pronostic du rédacteur

55 victoires – 27 défaites 55 victoires cette saison pour Boston, soit deux de moins que l’an passé. Certes, deux nouveaux All-Stars sont venus se greffer au moule mais il va quand même falloir créer des automatismes au sein d’une équipe qui a connu plusieurs changements importants durant l’intersaison. Défensivement comme offensivement, le potentiel est assez dingue. Attention aussi aux blessures avec Horford qui prend de l’âge, Jrue Holiday peut aussi avoir son lot de petits bobos, sans oublier le carnet de santé de Porzingis. On attend aussi de voir si le départ de Marcus Smart, l’aboyeur du vestiaire et l’âme de l’équipe, ne va pas laisser un vide important. Les Celtics sont sur du win or bust, ils ont tout pour aller au bout mais un nouvel échec pourrait coûter sa place à Joe Mazzulla.