On continue notre tour des prédictions des General Managers avec les votes pour le titre de champion NBA 2024. Selon les GM, un duel entre Nuggets et Celtics se dessine en juin prochain.

Qui sera champion NBA 2024 ? On aura la réponse d’ici huit mois environ mais les dirigeants des 30 franchises ont visiblement deux favoris pour la victoire finale. Ex-aequo avec 33% des votes, Denver et Boston sont les deux équipes les plus citées pour le titre suprême.

Les premiers viennent de remporter le titre et sont donc logiquement parmi les candidats à leur propre succession. Avec une doublette Nikola Jokic – Jamal Murray au sommet de sa forme et un groupe assez largement conservé, les Nuggets seront évidemment dans la course. Du côté de Boston, les GM ont visiblement apprécié le all-in opéré par Brad Stevens à l’intersaison. Kristaps Porzingis et Jrue Holiday ont ainsi rejoint Jayson Tatum et Jaylen Brown pour former un quatuor assez dingue sur le papier.

Derrière ce duo, on retrouve les Milwaukee Bucks avec 23% des votes. L’arrivée de Damian Lillard et son association avec Giannis Antetokounmpo ont de quoi effrayer toute la Ligue mais les GM ont préféré garder les Daims en embuscade derrière les hommes du Massachussetts et du Colorado.

En quatrième place avec seulement 7% des votes, on retrouve les Suns. Malgré un trio de All-Stars en puissance et un effectif de plus en plus sérieux sur le papier, les Cactus n’attirent pas plus que ça les GM. Peut-être à cause des nombreux changements du roster ou des questions autour de la complémentarité entre les leaders.

Enfin, certains GM ont visiblement toujours de l’espoir pour les Clippers avec 3% de suffrages. L’effectif des Angelinos est l’un des plus profonds de la Ligue mais les blessures récurrentes de Paul George et Kawhi Leonard ont plombé les ambitions des protégés de Steve Ballmer à plus d’une reprise. Serait-ce enfin l’année du premier titre des voiliers ?

Parmi les grands absents des votes, on notera que le Miami Heat (pourtant finaliste NBA en 2023) n’a pas reçu la moindre voix. Même chose pour les Los Angeles Lakers de LeBron James et Anthony Davis ou encore les Sixers de Joel Embiid et James Harden (pour le moment).

Source texte : NBA