Sondage NBA : les GM votent Nikola Jokic pour le trophée de MVP 2023-24

Comme chaque année, la NBA demande aux General Managers de la Ligue de voter sur un certain nombre de sujets concernant la saison à venir. C’est le NBA GM Survey. Pour le titre de MVP 2024, c’est Nikola Jokic qui arrive en tête des suffrages.

Ah on sent la NBA qui se rapproche et rien de tel qu’un petit sondage des GM pour nous mettre l’eau à la bouche. C’est un classique dans la Ligue de voir les architectes des 30 équipes se transformer en Madame Irma pour la saison à venir. Plein de thèmes évoqués mais on focus ici sur le MVP, le trophée du meilleur joueur de la saison.

L’an passé, c’est Joel Embiid qui avait remporté la statuette devant Nikola Jokic et Giannis Antetokounmpo. Pour la saison 2023-24, les GM voient le Joker prendre sa revanche et aller chercher une troisième récompense en carrière. Avec 43% des votes, Jokic est assez largement plébiscité devant Giannis Antetokounmpo (20%) et Jayson Tatum (13%). Favori des GM l’an passé, Luka Doncic arrive seulement au pied du podium (10%). Kevin Durant, Joel Embiid, Shai Gilgeous-Alexander et Anthony Davis ont également reçu des votes.

Auteur d’une saison monumentale en régulière (24,5 points, 11,8 rebonds, 9,8 passes) et littéralement inarrêtable en Playoffs pour conduire les Nuggets au titre de champion NBA, Nikola Jokic a de solides arguments pour aller chercher un troisième trophée en 4 ans. À seulement 28 ans, le Serbe entre tout juste dans son prime et on serait surpris de ne pas le voir ajouter une ou deux statuettes de MVP supplémentaires à sa collection personnelle. Reste qu’il ne s’agit que d’un prono et les hommes en costard ont eu tort plus d’une fois dans le passé. On verra si l’un des concurrents du Joker réussira à faire mentir les pronostics.

Source texte : NBA