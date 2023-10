Après de long mois passés loin des terrains NBA, Zion Williamson effectuait ce soir son retour avec les Pelicans. Ça n’est que de la pré-saison, mais le numéro 1 de la Draft 2019 s’est illustré positivement avec 12 points, 5 rebonds et 5 passes en 15 minutes. On en veut désormais plus de la part de la star de la Nouvelle Orléans !

Toujours difficile de cliquer sur un match des Pelicans en pleine nuit. Imaginez que vous vous retrouviez nez à nez avec Pierre le Pélican, la mascotte dégueulasse de la franchise, à 3h30 du mat’. Nan, c’est clairement un coup à retourner illico au pieu donc faut faire gaffe. Heureusement, on ne l’a pas croisé et on a eu droit en bonus de voir un joli retour au jeu de Zion Williamson face au Magic. Le monstre physique de la Louisiane a paru aminci, et son match a été aussi court que tranchant. Un buzzer beater au premier quart-temps, quelques dunks du turfu ainsi que des passes bien léchées. Voilà ce qu’on attendait, on a été servi. David Griffin ne nous avait pas menti : Zion semble bien de retour, il nous tarde de le revoir sur le terrain. Ce sera vendredi à 2h du mat’, face aux Rockets. En attendant, on vous laisse avec les highlights du garçon, attention à bien vous mouiller la nuque car ça envoie du lourd.

