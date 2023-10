Bousculé physiquement et souvent peu en rythme offensivement, Brandon Miller n’a pas particulièrement convaincu pour sa première en pré-saison NBA avec les Hornets. Le numéro 2 de la Draft 2023 a alterné entre le bon et le mauvais sur le terrain malgré 21 minutes passées sur le terrain. Il faudra se reprendre du côté de Washington ce vendredi.

Les statistiques complètes du match

Brandon Miller n’a pas assuré sur le terrain et les Hornets ont mangé la remontada de ce début de semaine face au Heat pour s’incliner alors qu’ils menaient la rencontre de 9 points à 3 minutes de la fin. Définition d’une soirée à la forte odeur de chiasse ? Oui, clairement. En tout cas, le numéro 2 de la Draft a sans doute déçu pas mal de fans de Charlotte cette nuit, puisqu’il n’a eu qu’un apport offensif très limité malgré plusieurs séquences assez intéressantes mais bien trop éparses.

Welcome to the show, Brandon Miller!

Smooth pull-up by the No. 2 pick for his first #NBAPreseason bucket 🔥 pic.twitter.com/sOf86h1oWA

— NBA (@NBA) October 11, 2023

Souvent mis en difficulté offensivement, l’ailier des Hornets n’a pas su relever le défi physique imposé par Miami notamment en percussion vers le cercle. Refus de contact, perte de balle lors d’un drive… et ça n’a pas été mieux sur ses tentatives un peu moins contestées : 0/4 à 3-points, une grosse brique sur un shoot ouvert au poste haut. On vous parlait d’une soirée à oublier, ajoutons-y les 4 balles perdues. Le scénario du match (18-3 pour le Heat dans les 3 dernières minutes pour arracher le succès) est bien dérisoire mais apporte une dose supplémentaire de frustration.

Est-ce qu’on peut déjà dire que les signaux sont inquiétants concernant Brandon Miller ? Non, faut pas déconner non plus. Pensons seulement à la pression pour un premier match de pré-saison, dans la tête d’un rookie. Passer à côté, ça arrive. Pour autant, il vaut mieux pour lui que le match de vendredi face à Washington soit une réussite sur le plan individuel, car on sera là pour mater la rencontre et si jamais c’était à nouveau mauvais, on sera tout de suite un poil moins tendre.