Si on sait que les Spurs vont sélectionner Victor Wembanyama avec leur premier choix à la Draft jeudi soir, on se demande toujours qui de Brandon Miller ou Scoot Henderson rejoindra les Hornets avec le second. Plus on s’approche du grand soir, plus la franchise de Charlotte semble pencher vers le prospect formé à l’université de l’Alabama.

Nous sommes le 21 juin 2023, la Draft est dans moins de 48 heures, et de vraies tendances commencent à se dégager en vue de la cérémonie de demain soir. Victor Wembanayama en first pick bien sûr, puis Brandon Miller aux Hornets, et Scoot Henderson aux Blazers. Voilà le Top 3 qui est attendu si l’on en croit les dernières infos d’Adrian Wojnarowski d’ESPN.

C’est véritablement Charlotte, avec son pick numéro 2, qui détient les clés. Selon le Woj, les Hornets semblent décidés à prendre Miller au lieu d’Henderson, qui partira ainsi à Portland à moins que les Blazers ne décident de transférer leur pick #3 contre un gros package.

Qu’est-ce qui fait pencher la balance en faveur du prospect d’Alabama ? Principale raison : le fit. Les Hornets possédant déjà LaMelo Ball à la mène, ils imaginent mal ajouter un autre jeune meneur comme Scoot Henderson à leur effectif, et ce malgré tout le talent et les qualités athlétiques exceptionnelles du gamin. Brandon Miller est un ailier hyper talentueux qui correspond plus aux besoins de la franchise de Charlotte.

Le prospect d’Alabama semble également avoir été convaincant durant son deuxième workout avec les Hornets avant-hier. Lors du premier, il avait été moins impressionnant que Scoot Henderson, mais a visiblement redressé la barre lundi, tout ça sous les yeux de Michael Jordan himself. Même si Jojo, qui devrait bientôt quitter sa place de propriétaire majoritaire de la franchise, a rarement le nez fin quand il s’agit d’évaluer des jeunes talents, Miller a de très bonnes chances de finir à Charlotte s’il a convaincu le boss.

Dans le cas où Brandon Miller termine effectivement aux Hornets, la principale question sera de savoir si les Blazers gardent Scoot Henderson ou s’ils arrivent à monter un trade XXL pour ajouter un All-Star aux côtés de Damian Lillard. Cela n’en prend pas vraiment le chemin pour l’instant, de quoi s’interroger sur l’avenir de Dame à Portland…

