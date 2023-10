Le retour de la NBA, c’est dans quelques jours ! Tout le monde se prépare, y compris nous… et parmi les clés qui vont nous permettre d’analyser cette saison et de juger les performances des meilleurs joueurs, le salaire entre forcément en jeu. Qui va assumer ses millions ? Qui va se faire crier “Remboursé” dans ses oreilles au bout de deux semaines ? Allez, on fait le point sur les garçons les mieux payés de la Grande Ligue en 2023-24.

Avant de passer au classement, précisons certaines choses. Ces salaires ne sont pas ceux totaux, on parle SEULEMENT de l’année 2023. Ainsi, un joueur comme Nikola Jokic doit toucher 276 millions sur 5 ans, mais touchera “seulement” 47 millions cette saison. Certains sites proposent également un classement par salaire moyen par rapport au global total, c’est à dire – conservons le cas Jokic – que le pivot des Nuggets peut être listé à 55 millions cette saison et ainsi prendre la première place de Curry. Dans la réalité, les contrats NBA sont progressifs et les montants augmentent sur la durée. Nous avons choisi cette manière pour présenter au mieux qui touchera combien cette saison. Allez, place au classement

1. Stephen Curry : 51,915,615 dollars

2. Kevin Durant : 47,649,433 dollars

3. Nikola Jokic : 47,607,350 dollars

3. LeBron James : 47,607,350 dollars

3. Joel Embiid : 47,607,350 dollars

6. Bradley Beal : 46,741,590 dollars

7. Paul George : 45,640,084 dollars

7. Kawhi Leonard : 45,640,084 dollars

7. Giannis Antetokounmpo : 45,640,084 dollars

7. Damian Lillard : 45,640,084 dollars

11. Jimmy Butler : 45,183,960 dollars

12. Klay Thompson : 43,219,440 dollars

13. Rudy Gobert : 41,000,000 dollars

14. Fred VanVleet : 40,806,300 dollars

15. Anthony Davis : 40,600,080 dollars

16. Trae Young : 40,064,220 dollars

16. Zach LaVine : 40,064,220 dollars

16. Luka Doncic : 40,064,220 dollars

19. Tobias Harris : 39,270,150 dollars

20. Ben Simmons : 37,893,408 dollars

20. Pascal Siakam : 37,893,408 dollars

22. Kyrie Irving : 37,037,037 dollars

23. Jrue Holiday : 36,861,707 dollars

24. Karl-Anthony Towns : 36,016,200 dollars

24. Devin Booker : 36,016,200 dollars

24. Kristaps Porzingis : 36,016,200 dollars

27. CJ McCollum : 35,802,469 dollars

28. James Harden : 35,640,000 dollars

