Vidéo : les highlights du duel LeBron James vs Kevin Durant

Cette nuit, pour la première fois en cinq ans, LeBron James et Kevin Durant se sont affrontés sur un parquet NBA. Et même si c’était pour un temps de jeu limité, les deux superstars ont régalé. Allez, c’est parti pour la petite session highlights.

19 points, 6 rebonds, 3 passes en 22 minutes pour LeBron James. 21 points, 4 rebonds, 2 passes en 17 minutes pour Kevin Durant. Comme au bon vieux temps, le King et Easy Money nous ont offert un gros duel lors de la première mi-temps de Lakers – Suns cette nuit.

On a notamment vu LBJ finir un lay-up face à KD, et ce dernier lui répondre par un gros tir primé dans la tronche. De quoi nous rappeler de nombreux souvenirs, eux qui se sont affrontés deux fois de suite en Finales NBA il y a quelques années (2017 et 2018, Warriors – Cavaliers), mais aussi en 2012 lors de l’ultime série Heat – Thunder.

LeBron vs Durant, on attendait ça depuis… Noël 2018, date de leur dernier affrontement en NBA. On peut dire que ça valait le coup d’attendre, même si ce n’était qu’un match de présaison.

No KD in the 2nd half but atleast we got a half of KD vs Bron basketball. They did not dissapoint pic.twitter.com/LMpXWcKb2C

— Teg🚨 (@IQfor3) October 20, 2023