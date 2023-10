La saison NBA reprend ses droits dans quatre jours, et hier soir Nikola Jokic avait un dernier rendez-vous avec l’apéro du mois d’octobre : la pré-saison. Et comme on l’imaginait le double MVP a montré qu’il était prêt à en découdre et qu’il n’avait pas laissé son talent sur les hippodromes serbes.

La pré-saison sert à plusieurs choses. Elle sert à découvrir de nouveaux talents, à se rendre compte de qui est prêt et qui ne l’est pas. Puis dans le cas de Nikola Jokic et des joueurs de sa trempe, ils sont très peu, elle sert à se rappeler. Se rappeler que quoiqu’il arrive, cette catégorie de joueurs reste au dessus, à n’importe quel mois de l’année.

A quelques hectomètres de la Crypto Arena, LeBron James affrontait Kevin Durant pour la première fois depuis cinq ans, mais c’est bel et bien les highlights du magicien des Nuggets qui ont retenu notre attention cette nuit. Comme si on en avait douté, mais une piqûre de rappel ne fait jamais de mal.

Les stats du garçon face aux Clippers ? Oh, trois fois rien. 25 points à 9/15 au tir dont 3/6 du parking et 4/5 aux lancers, 14 rebonds, 8 passes et 1 steal en 28 minutes. Certes les Clippers évoluaient hier sans leurs leaders (Kawhi Leonard, Paul George et Russell Westbrook étaient out), mais Niko a fait du Niko, et attendez-vous donc à ce genre de boucherie tous les soirs cette saison et ce jusqu’à… Paris, puisque le Joker a annoncé il y a peu qu’il serait du voyage pour les Jeux Olympiques.

D’ici là et avant le season opener qui opposera mardi soir les Nuggets aux Lakers, on vous laisse avec les highlights de Nikola, et on vous suggère de revoir plusieurs fois et au ralenti cette passe à une main pour Aaron Gordon, que n’aurait pas renié Manu Ginobili par exemple. Plus qu’un joueur de basket, un vrai magicien.

The Joker was all business in a #NBAPreseason win over Clippers 🃏

25 PTS

14 REB

8 AST pic.twitter.com/5YCywaBfH0

— NBA (@NBA) October 20, 2023