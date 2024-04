Stephen Curry, DeMar DeRozan et Shai Gilgeous-Alexander finalistes pour le trophée de Clutch Player Of the Year !

Alors que le premier week-end de Playoffs bat son plein, la NBA a décidé de nous foutre en PLS ce soir en annonçant les finalistes pour les sept trophées individuels de cette saison 2023-24. Merci du cadeau, alors on s’envoie un café de plus, approximativement le dix-septième depuis hier soir, et on vous présente les trois finalistes pour les trophée du… Clutch Player !

Stephen Curry, DeMar DeRozan, Shai Gilgeous-Alexander. Donnez-nous leurs shorts comme le veut l’expression, car ces trois-là sont donc, selon le panel de journalistes interrogés, les trois joueurs les plus clutchs de la saison. Entendez par là les trois plus grosses brouettes, ceux pour qui la montre est bien réglée en fin de match. Stephen Curry gagnera-t-il finalement quelque chose cette saison ? DeMar DeRozan gagnera-t-il enfin quelque chose tout court ? Shai Gilgeous-Alexander sera-t-il le cannibale de la Conférence Ouest ? Réponse dans quelques jours, pour savoir qui succèdera à De’Aaron Fox au palmarès !