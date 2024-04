Après le trophée de Sixième Homme de l’année annoncé dans la nuit d’hier, on saura ce soir quel joueur sera nommé Joueur Clutch de l’année. Un trophée vraiment très attendu qui sera cette saison disputée entre le trio de tête Stephen Curry, DeMar Derozan et Shai Gilgeous-Alexander. Alors, qui pour succéder à De’Aaron Fox ?

Alors qu’on reste sur deux trophées de suite aux votes extrêmement serrés, doit-on s’attendre au même résultat pour le fameux Kia Clutch Player of the year ? Pour rappel, deux des trois finalistes… n’ont pas été bien clutchs pour finir la saison. Stephen Curry a été éliminé dès le premier match du play-in tournament, alors que pour DeMar Derozan, il a fallu attendre le second. Ne reste donc que Shai Gilgeous-Alexander en postseason parmi notre trio. L’année dernière, le Canadien avait fini septième au vote du trophée du Joueur Clutch de l’Année, Steph s’était contenté de la neuvième place tandis que DeMar finissait troisième.

The 2023-24 Kia NBA Clutch Player of the Year finalists pic.twitter.com/pY6aRoZrih

— NBA Communications (@NBAPR) April 21, 2024

Un award, remis pour la deuxième année seulement, qui récompense en immense partie le scoring, et qui a tendance à se tourner en majorité vers les joueurs extérieurs, au vu de la définition de “clutchness” dans l’esprit des gens. Les critères de qualification pour cet award restent assez flous et on a du candidat très sérieux à la LeBron James ou Kyrie Irving qui n’ont pas obtenu leur place dans le trio de tête. Le ratio de victoires négatif de DeMar DeRozan a aussi beaucoup fait parler, pour un award censé récompenser la capacité à faire gagner son équipe dans le money time. Quoi qu’il en soit, on saura qui la NBA a décidé d’adouber Joueur Clutch de l’année dès ce soir, le rendez-vous est pris, on a vraiment très hâte.

🚨 Info : 4 awards seront distribués cette semaine en NBA.

Mardi : Progression de l’année

Mercredi : 6eme homme de l’année

Jeudi : Joueur clutch de l’année

Dimanche : Coach de l’année pic.twitter.com/i6ov50qFEH

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 22, 2024