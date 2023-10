Lors du match de présaison entre les Lakers et les Bucks dimanche soir, Giannis Antetokounmpo a profité de ses premières minutes avec Damian Lillard pour scorer 16 points en 15 minutes tout en dominant défensivement. L’une de ses victimes ? Christian Wood, qui s’est bien fait charrier par le Freak après coup.

Giannis Antetokounmpo n’est pas vraiment du genre à utiliser les réseaux sociaux pour faire passer des messages, mais ça lui arrive parfois d’être d’humeur taquine sur Instagram. Suite à la victoire des Bucks face aux Lakers, le Freak n’a pas hésité à tagger Christian Wood sur une photo dans laquelle il contre méchamment l’intérieur de Los Angeles.

Cela n’est évidemment pas passé inaperçu aux yeux de Christian Wood, qui a répondu dans la foulée. “J’adore, on va se revoir pendant la saison, je viens d’entourer notre prochain match sur mon calendrier” a lâché Chris des Bois, qui se sent visiblement capable de rivaliser avec le Greek Freak (lol).

Christian Wood is ready for Bucks/Lakers ✍️

(h/t @FeelLikeDrew, via IG) pic.twitter.com/KLOfjnSpE1

— Bleacher Report (@BleacherReport) October 17, 2023

Au vu de l’accolade sympathique entre les deux joueurs après la rencontre de dimanche, on imagine que tout ça reste bon esprit, d’autant plus que Giannis et Wood ont brièvement évolué ensemble chez les Bucks lors de la saison 2018-19. Néanmoins, ce n’est pas la première fois qu’on a une séance de trashtalking entre les deux bonhommes. Rappelez-vous de ce Pistons – Bucks en 2020.

Pour info, la prochaine confrontation entre Giannis Antetokounmpo et Christian Wood est prévue le 8 mars prochain à Los Angeles. D’ici là, on conseille à ce dernier de prendre quelques kilos de muscles, car sinon il risque d’avoir beaucoup de mal à répondre au challenge proposé par le Freak.