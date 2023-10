Transfert : Kevin Porter Jr. envoyé au Thunder, coupé dans la foulée

Impliqué dans une affaire de violences domestiques bien glauque, Kevin Porter Jr. possède un avenir très très incertain en NBA, encore plus depuis ce mardi 17 octobre. L’arrière des Rockets vient de se faire transférer au Thunder, qui a décidé de le couper dans la foulée.

C’est officiel, Kevin Porter Jr. n’a plus d’équipe NBA désormais.

Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, les Rockets ont envoyé KPJ à Oklahoma City contre Victor Oladipo et Jeremiah Robinson-Earl. Pour se débarrasser du cas Porter, Houston a dû sacrifier deux choix de second tour de draft (2027 via Minnesota, 2028 via Milwaukee), et c’est encore une fois Sam Presti qui s’est incrusté pour les obtenir.

ESPN Sources: The Houston Rockets are trading G Kevin Porter Jr., and two future second-round picks to the Oklahoma City Thunder — who are waiving Porter Jr., immediately. Thunder are sending the Rockets Victor Oladipo and Jeremiah Robinson-Earl in the transaction. pic.twitter.com/PBaHA0f5lW

Comme l’indique Woj, le Thunder devra néanmoins assumer le salaire de Kevin Porter Jr., qui doit encore toucher les 17 millions de dollars garantis sur son contrat actuel. Mais l’essentiel est ailleurs pour OKC. Presti renforce encore un peu plus son capital draft, et puis bon le Thunder a les finances assez saines aujourd’hui pour payer KPJ malgré le fait qu’il ne portera jamais le maillot de l’équipe.

Non seulement Porter Jr. ne portera pas le maillot du Thunder, mais il y a de bonnes chances qu’il ne porte plus jamais un maillot NBA. KPJ est en effet accusé de strangulation et d’agression sur sa petite amie. Autant dire qu’il est dans de beaux draps, même si les procureurs de Manhattan ont récemment jugé que le joueur n’avait pas fracturé la vertèbre cervicale de sa compagne.

Thunder will have to pay the $16.9M guaranteed left on Porter Jr., contract as they waive him. OKC gathered four second-round picks in acquiring and moving Oladipo's $9.5M expiring deal this offseason. OKC has 15 first-round and 22 second-round picks over the next seven years.

